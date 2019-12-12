В Австралії 71-річного тренера заарештували за зґвалтування 12-річної тенісистки
За повідомленнями австралійської преси Реймонд Юнен працював тренером з тенісу чотири десятки років
В Австралії 71-річного тренера з тенісу Реймонда Юнена звинувачують в сексуальному насильстві над неповнолітньою.
Як повідомляє видання Daily news, чоловік з Сіднея неодноразово здійснював розпусні дії щодо 12-річної дівчинки. Юнен їздив зі своєю підопічною на турніри в австралійському штаті Південний Уельс з липня по грудень 2019 року.
Варто зазначити, що тренеру висунули звинувачення в семи випадках статевого акту з дітьми у віці від 10 до 16 років. За даними поліції, чоловік здійснював дії розпусного характеру під час поїздок на тенісні змагання.
За повідомленнями австралійської преси Юнен працював тренером з тенісу чотири десятки років.
Джерело: tennisua.org