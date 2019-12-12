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    В Австралії 71-річного тренера заарештували за зґвалтування 12-річної тенісистки

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    Тренеру висунули звинувачення в семи випадках статевого акту з дітьми у віці від 10 до 16 років - В Австралії 71-річного тренера заарештували за зґвалтування 12-річної тенісистки
    Тренеру висунули звинувачення в семи випадках статевого акту з дітьми у віці від 10 до 16 років

    За повідомленнями австралійської преси Реймонд Юнен працював тренером з тенісу чотири десятки років

    В Австралії 71-річного тренера з тенісу Реймонда Юнена звинувачують в сексуальному насильстві над неповнолітньою.

    Як повідомляє видання Daily news, чоловік з Сіднея неодноразово здійснював розпусні дії щодо 12-річної дівчинки. Юнен їздив зі своєю підопічною на турніри в австралійському штаті Південний Уельс з липня по грудень 2019 року.

    Варто зазначити, що тренеру висунули звинувачення в семи випадках статевого акту з дітьми у віці від 10 до 16 років. За даними поліції, чоловік здійснював дії розпусного характеру під час поїздок на тенісні змагання.

    За повідомленнями австралійської преси Юнен працював тренером з тенісу чотири десятки років.

    Джерело: tennisua.org

    теніс Австралія зґвалтування
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