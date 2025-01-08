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Світоліна проведе тренування з другою ракеткою світу перед стартом Аustralian Open 2025

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Світоліна проведе тренування з другою ракеткою світу перед стартом Аustralian Open 2025
Еліна Світоліна та Іга Свьонтек
фото: Global Images Ukraine

Еліна Світоліна позаймається з Ігою Свьонтек на Rod Laver Arena 9 січня

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 29) продовжує підготовку до Відкритого чемпіонату Австралії 2025.

9 січня на Rod Laver Arena українка проведе спільне тренування з другою ракеткою світу Ігою Свьонтек із Польщі. Старт заплановано на 03:30 за Києвом.

Розклад тренувань на 9 січня

Світоліна проведе тренування з другою ракеткою світу перед стартом Аustralian Open 2025 фото 1

У четвер вранці також відбудеться церемонія жеребкування одиночних розрядів австралійського мейджора.

Еліна не виступала у Турі з US Open 2023, коли вона програла Коко Гофф у 1/16 фіналу. Після українка перенесла операцію на нозі та відновлювалася до нового сезону.

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Джерело
Теги: Еліна Світоліна українка теніс

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