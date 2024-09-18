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Тенісистка Еліна Світоліна перенесла операцію (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Тенісистка Еліна Світоліна перенесла операцію (фото)
Еліна Світоліна після операції
фото: Еліна Світоліна/Instagram

Протягом року спортсменка лікувала травму ноги

Українська тенісистка Еліна Світоліна перенесла операцію на правій нозі. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Спортсменка запевнила, що зробить усе можливе, щоб повернутися на корт у 2025 році.

Еліна Світоліна після операції
Еліна Світоліна після операції
фото: Еліна Світоліна/Instagram

«На жаль, мій сезон 2024 року вже в підручниках історії, оскільки сьогодні мені зробили операцію на нозі, щоб усунути давню проблему, яку я намагалася вирішити протягом цього року.

Це та сама проблема, через яку мій сезон закінчився у 2023 році та заважав мені протягом більшої частини 2024 року. З цим стало важче впоратися, і це все більше і більше впливало на мене не лише щодо тенісу та тренувань, але й у моєму повсякденному житті. Але зараз.

Я рада можливості, щоб зосередитися на своєму одужанні та повернутися ще сильнішою, ніж раніше. Я сповнена рішучості зробити все можливе, щоб повернутися на корт і змагатися на найвищому рівні.

Я хочу подякувати всім вам за вашу підтримку цей складний час. Ваша любов і позитив означають для мене все, і я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами на кортах у 2025 році. З великою любов’ю», – написала під світлинами Світоліна.

Нагадаємо, що 26 серпня стартував останній в цьому році турнір серії Grand Slam – Us Open. Відразу шість українських тенісисток вийшли на корти в перший день змагань. Серед них була й Еліна Світоліна, однак вона не змогла вийти до 1/8 фіналу.

Теги: Еліна Світоліна теніс травма

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