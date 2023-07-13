Світоліна зазнала поразки та не зуміла вийти до фіналу Wimbledon-2023
Маркета Вондроушова зупинила українку за крок від фіналу
Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 76) не змогла пробитися до свого першого фіналу на турнірах серії «Великого Шолому».
У півфіналі Вімблдону-2023 українка у двох сетах поступилася представниці Чехії Маркеті Вондроушовій (WTA 42).
Еліна Світоліна (Україна) – Маркета Вондроушова (Чехія) – 3:6, 3:6. Тенісистки провели на корті одну годину та 16 хвилин. Світоліна не подала жодного ейсу й зробила одну подвійну помилку. ЇЇ суперниця чотири рази подала навиліт та зробила шість помилок при подачі.
Це була шоста зустріч тенісисток. Рахунок в очних матчах став рівним.
У фіналі Вондроушова зіграє проти переможниці другого півфіналу між Онс Жабер (Туніс) та білорускою Аріною Соболенко, яка через війну в Україні допущена до змагань лише в нейтральному статусі.
Нагадаємо, що 11 липня українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 WTA) перемогла першу ракетку світу Ігу Свьонтек (№1 WTA) з Польщі у чвертьфіналі Вімблдону.
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