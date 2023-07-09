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Напередодні саміту у Вільнюсі Байден зустрінеться із прем'ром Британії: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Напередодні саміту у Вільнюсі Байден зустрінеться із прем'ром Британії: деталі
Джо Байден та Ріші Сунак
фото з відкритих джерел

Лідери обговорять майбутній саміт НАТО та Україну

Президент США Джо Байден напередодні саміту НАТО у Вільнюсі здійснить візит до Великобританії, де зустрінеться із королем Чарльзом та прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Про це повідомляє Reuters.

В Білому домі заявили, що поїздка спрямована на подальше зміцнення тісних відносин між країнами. Американський лідер розпочне свій візит із зустрічі з королем Сполученого Королівства, вони обговорять питання зміни клімату вже у неділю, 9 липня.

У понеділок, 10 липня, Байден вирушить на Даунінг-стріт, де відбудеться його зустріч із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Речник голови британського уряду заявив, що лідери обговорять майбутній саміт НАТО та Україну.

«Сполучене Королівство є провідним союзником Європи в НАТО, ми є найважливішим торговельним, оборонним і дипломатичним партнером Сполучених Штатів, і ми знаходимося в авангарді надання Україні підтримки, необхідної їй для успіху на полі бою», - заявив прем'єр Британії напередодні.

Після зустрічі Байден і Сунак вирушать до Литви, де лідери НАТО зберуться на ключовий саміт. Потім Байден вирушить у Гельсінкі для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.

Раніше повідомлялося, що країни НАТО мають дійти консенсусу щодо членства України в Альянсі, але деякі європейські країни хочуть дочекатися результатів війни з Росією.

Президент США Джо Байден вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ.

Також сенат США працює над резолюцією щодо прийняття України в НАТО.

Зокрема стало відомо, що комюніке, яке буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому. 

До слова, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня. 

Теги: НАТО саміт Володимир Зеленський Україна Ріші Сунак

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