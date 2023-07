На «Вімблдоні» Світоліна вперше обіграла білоруску (відео)

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла білоруску Вікторію Азаренко в 1/8 фіналу «Вімблдону» - 2:6, 6:4, 7:6.

Матч тривав 2 години 49 хвилин. Українка вісім разів подала навиліт, не допускала подвійних помилок і використала 3/9 брейкпойнтів.

Epic. Elina ✨@ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) 👏#Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj