На «Вімблдоні» Світоліна вперше обіграла білоруску (відео)

Після матчу українська та білоруська тенісистки не потиснули руки одна одній

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла білоруску Вікторію Азаренко в 1/8 фіналу «Вімблдону» - 2:6, 6:4, 7:6.

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Матч тривав 2 години 49 хвилин. Українка вісім разів подала навиліт, не допускала подвійних помилок і використала 3/9 брейкпойнтів.

Epic. Elina ✨@ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) 👏#Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj Будь ласка, читайте текст після реклами July 9, 2023

Після матчу тенісистки не потиснули руки та одразу попрямували до судді для рукостискання з ним.

«Я думаю, тенісним організаціям варто було б виступити з офіційною заявою, що українські спортсмени не обмінюватимуться рукостисканнями з представниками Росії та Білорусії. Я не знаю, можливо, люди чогось не розуміють, можливо, не знають, що відбувається. Я вважаю, що таке рішення тенісних організацій було б правильним», – заявила на прес-конференції після матчу Світоліна.

«Вона не хоче тиснути руку росіянам, білорусам. Я поважаю її рішення. Що я мала зробити — залишитися і чекати? Я маю на увазі, що не можу зробити нічого такого, що було б правильним, тому просто зробила те, що, на мою думку, поважало б її рішення», – сказала Азаренко.

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Світоліна програла Азаренко всі п’ять попередніх очних зустрічей.

Для Еліни це дев’ятий виступ в основній сітці «Вімблдону». Вона вдруге у кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу.

У 2019 році Світоліна дійшла до півфіналу змагань.