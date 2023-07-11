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Світоліна обіграла першу ракетку світу у чвертьфіналі Вімблдону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Світоліна обіграла першу ракетку світу у чвертьфіналі Вімблдону
Українська тенісистка Еліна Світоліна
фото з відкритих джерел

У вирішальнішій партії Світоліна виявилася сильнішою, вигравши впевнено з рахунком 6:2

Сьогодні, 11 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 WTA) зустрічалася з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек (№1 WTA) з Польщі у чвертьфіналі Вімблдону. Про це повідомляє Sport.ua.

Спортсменки у важкому тригодинному поєдинку обмінялися перемогами у двох перших партіях (7:5, 6:7), а у вирішальнішій сильнішою виявилася Світоліна, вигравши впевнено з рахунком 6:2.

Для Еліни це дев'ятий виступ в основній сітці Вімблдону. Вона вдруге у кар'єрі зіграє у 1/2 фіналу турніру у Лондоні. У півфіналі Світоліна зустрінеться з чеською тенісисткою Маркетою Вондроушовою.

Нагадаємо, Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України.

На Олімпіаді-2020 у Токіо Світоліна виграла бронзу, завоювавши для України першу медаль в історії тенісних олімпійських турнірів. Загалом у її активі 17 індивідуальних нагород.

У березні минулого року вона зробила паузу у кар'єрі та народила дитину, а у грудні відновила тренування.

Нагадаємо, вчора на Вімблдоні Світоліна вперше обіграла білоруску.

Теги: спорт теніс Еліна Світоліна Вімблдон

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