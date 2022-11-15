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Тайсон Ф'юрі погодився вийти в ринг з Усиком, але за однієї умови

Юрій Лящук
glavcom.ua
Тайсон Ф'юрі погодився вийти в ринг з Усиком, але за однієї умови
Бій Усик – Ф'юрі буде за звання абсолютного чемпіона світу
фото з відкритих джерел

Тайсон Ф'юрі повинен виграти наступний бій у Дерека Чісори

Чемпіон WBC (Світова Боксерська Рада) у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32 перемоги, 0 поразок, 1 нічия, 23 нокаути) розповів про свої плани на бій з Олександром Усиком (20 перемог, 0 поразок, 13 нокаутів). Британець хоче провести бій з Усиком після двобою з Чісорою. Про це повідомляє BoxingScene.

«Якщо бій з Усиком можна влаштувати, а його команда справді хоче цього – проведемо його наступним, якщо я переможу Чісору і все буде добре. Але я нічого не загадую, бо не можу порахувати своїх курчат, поки вони не вилупляться.

Якщо поєдинок з Усиком відбудеться, то, ймовірно, у Саудівській Аравії. Після нього я повернуся до виступів у Великій Британії», – сказав Ф’юрі.

Бій Ф’юрі – Чісора відбудеться 3 грудня.

Раніше став відомий обов'язковий претендент на чемпіонський пояс Усика.

Раніше було оголошено базову дату бою Усик – Ф'юрі.

Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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