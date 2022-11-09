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«Це його кишенькові маріонетки». Усик – про політиків, які підтримують Путіна

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Це його кишенькові маріонетки». Усик – про політиків, які підтримують Путіна
Усик переконаний, що Україна переможе у війні з РФ
фото з відкритих джерел

Олександр Усик переконаний, що бог справедливий і захищає тих, хто має рацію

Чемпіон світу з боксу за чотирма престижними версіями у надважкій вазі Олександр Усик поділився думками про прихильників президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє Interia.

Український боксер переконаний, що наша країна вийде переможцем з цієї війни: «Україна переможе, навіть не сумнівайтесь. Я вірю в Бога. Коли ви вірите в Бога, ви вірите в добро і його перемогу. Це не ми напали. Це на нас напало. Бог справедливий і захищає тих, хто має рацію».

Також Олександр Усик поділився думками щодо висловлювань колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який заявив на конференції, що Путін не мав вибору, що це на 100% вина самих українців.

«Усі західні політики, які підтримують Путіна – це його кишенькові маріонетки, просто куплені ним», – сказав Усик.

Як відомо, раніше італійські ЗМІ опублікували аудіозапис, де колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі сказав своїм однопартійцям, що Зеленський хотів «влаштувати атаки» на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, і це, на його думку, стало причиною початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Додамо, що колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив на закритій зустрічі з парламентською фракцією своєї партії «Вперед, Італіє», що президент України Володимир Зеленський підштовхнув президента Росії Володимира Путіна до «нескінченної війни». 

Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після початку повномасштабного російського вторгнення двічі дзвонив Володимирові Путіну. Однак із боку диктатора відповіді не було.

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Теги: Олександр Усик путін війна бокс

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