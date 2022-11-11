Став відомий обов'язковий претендент на чемпіонський пояс Усика

Перший у черзі на пояс WBA (Міжнародна організація світового боксу) – Даніель Дюбуа

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за трьома боксерськими версіями у надважкій вазі Олександра Усика (20 перемог, 0 поразок, 13 нокаутів), розповів про обов'язкових претендентів на пояси його підопічного. Про це повідомляє BoxOffice.

«У нас є три пояси – WBA (Міжнародна організація світового боксу), IBF (Міжнародна боксерська федерація) та WBO (Всесвітня боксерська організація). По кожному з них практично вже визначено обов'язкових претендентів. Проте ми маємо певну календарну черговість.

Залежно від того, як пояси були завойовані або в якій черговості проводили захист попередні власники поясів, точно в такій же черговості має тривати обов'язковий захист цих поясів.

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Тому у нас перший у черзі WBA – Дюбуа, промоутером якого є Френк Воррен, Queensberry Promotions. Тобто людина, яка веде справи ще й Тайсона Ф'юрі.

Потім йде IBF – це Хргович, справи якого веде Калле Зауерленд ще з кимось. Раніше з Едді Хірном працювали. Третій – це Джо Джойс, який є тимчасовим чемпіоном WBO. Його справами також займається Френк Воррен.

Ось як виглядає кошик обов'язкових претендентів. Але найобов'язковіший претендент – це Тайсон Ф'юрі, оскільки має четвертий пояс, який нам потрібен», – сказав Красюк.

Раніше було оголошено базову дату бою Усик – Ф'юрі.

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Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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