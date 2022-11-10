Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Бій за абсолютного чемпіона світу Усик – Ф'юрі: оголошено базову дату

Юрій Лящук
glavcom.ua
Бій за абсолютного чемпіона світу Усик – Ф'юрі: оголошено базову дату
Переможець завоює усі чемпіонські пояси
фото з відкритих джерел

Робочі дати поєдинку – це проміжок часу з 18 лютого до 4 березня

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі продовжує набувати реальних обрисів. З'явилася орієнтовна дата бою. Про це повідомляє BoxOffice.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк поділився новинами щодо організації суперпоєдинку. Команди Усика та Ф'юрі розглядають кілька дат бою.

«Ми зараз маємо робочі дати. Це проміжок часу з 18 лютого до 4 березня. Це три вікенди. 18, 25 лютого та 4 березня. Будь-якої з цих субот може відбутися поєдинок. Поки що робочою датою є 18 число, але фінально ми утвердимося після поєдинку 3 грудня», – заявив Красюк.

Ф'юрі ще може втратити чемпіонське звання. На 3 грудня призначений третій бій у протистоянні «Циганського Короля» зі співвітчизником Дереком Чісорою. Попередні дві зустрічі британців у ринзі завершилися перемогами чинного чемпіона.

Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

Читайте також: «Це його кишенькові маріонетки». Усик – про політиків, які підтримують Путіна
Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усик та Ковальов зустрілися в США
Навколо фото Усика з російським боксером розгорівся гучний скандал
31 жовтня, 16:43
Усик скинув з вершини британця Джошуа
Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу
7 листопада, 12:38
Усик переконаний, що Україна переможе у війні з РФ
«Це його кишенькові маріонетки». Усик – про політиків, які підтримують Путіна
Вчора, 14:09

Новини

Катар-2022: стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу
Катар-2022: стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу
Бій за абсолютного чемпіона світу Усик – Ф'юрі: оголошено базову дату
Бій за абсолютного чемпіона світу Усик – Ф'юрі: оголошено базову дату
Колишній тренер «Шахтаря» вибив лондонський «Арсенал» з Кубка ліги
Колишній тренер «Шахтаря» вибив лондонський «Арсенал» з Кубка ліги
Бомбардир із Польщі: великий друг України отримав «Золоту бутсу» (фото)
Бомбардир із Польщі: великий друг України отримав «Золоту бутсу» (фото)
Півфінал Підсумкового турніру: оприлюднено гонорар української тенісистки
Півфінал Підсумкового турніру: оприлюднено гонорар української тенісистки
Гравець та тренер місяця в Україні: Прем'єр-ліга назвала список номінантів
Гравець та тренер місяця в Україні: Прем'єр-ліга назвала список номінантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
38K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
23K
Банкова пояснила мету візиту Патрушева до Ірану
23K
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
14K
Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва
13K
Ще одна депутатка зі «Слуги народу» натякає, що може вийти з партії

Новини

ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту