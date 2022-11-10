Бій за абсолютного чемпіона світу Усик – Ф'юрі: оголошено базову дату

Робочі дати поєдинку – це проміжок часу з 18 лютого до 4 березня

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі продовжує набувати реальних обрисів. З'явилася орієнтовна дата бою. Про це повідомляє BoxOffice.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк поділився новинами щодо організації суперпоєдинку. Команди Усика та Ф'юрі розглядають кілька дат бою.

«Ми зараз маємо робочі дати. Це проміжок часу з 18 лютого до 4 березня. Це три вікенди. 18, 25 лютого та 4 березня. Будь-якої з цих субот може відбутися поєдинок. Поки що робочою датою є 18 число, але фінально ми утвердимося після поєдинку 3 грудня», – заявив Красюк.

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Ф'юрі ще може втратити чемпіонське звання. На 3 грудня призначений третій бій у протистоянні «Циганського Короля» зі співвітчизником Дереком Чісорою. Попередні дві зустрічі британців у ринзі завершилися перемогами чинного чемпіона.

Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

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Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.