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Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу
Усик скинув з вершини британця Джошуа
фото із соцмереж

Усику вдалось двічі за рік побити зіркового супертяжа Ентоні Джошуа

Платформа DAZN опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Першу позицію зберіг чемпіон за трьома боксерськимиверсіями у надважкій вазі Олександр Усик. Про це повідомляє «Главком».

«Після повного домінування у крузервейті і завоювання титулу абсолютного чемпіона, Усику знадобилося лише кілька професійних поєдинків у надважкій вазі, перш ніж перевершити та скинути з трону колишнього резидента топ-10 P4P Ентоні Джошуа за більшість поясів у надважкій вазі. 

Джошуа покращив свою гру у реванші, але Усик знайшов ще один механізм, щоб завершити свій перший успішний захист у ще більшому стилі, ніж його коронний момент.

І все це, попри те, що він ненадовго пішов служити своїй країні. Зараз Усик є постаттю в професійному боксі», – йдеться у заяві DAZN.

У рейтингу відсутній Тайсон Ф’юрі, адже він оголосив про завершення кар’єри. Також повідомляється, що Джервонта і Ломаченко близькі до потрапляння в рейтинг.

Топ-10 P4P від DAZN:

1 (1). Олександр Усик

2 (2). Теренс Кроуфорд

3 (3). Наоя Інуе 

4 (4). Сауль Альварес 

5 (6). Дмитро Бівол 

6 (5). Еррол Спенс

7 (7). Стівен Фултон 

8 (8). Девін Хейні 

9 (9). Шакур Стівенсон

10 (10). Джермелл Чарло.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Раніше Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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Теги: бокс рейтинг Олександр Усик

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