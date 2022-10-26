«Боксер року». Усик отримав престижну нагороду від WBO (фото)

WBO визнала Олександра Усика (20-0, 13 КО) боксером року

Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика (20-0, 13 КО) боксером року.

Чемпіон WBO у надважкій вазі провів один поєдинок, у якому здолав колишнього володаря титулів Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Нагадаємо, що Усик отримав звання претендента на титул у супертяжах саме по лінії WBO.

Раніше стала відома можлива дата проведення бою між чемпіоном WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО)

Нагадаємо, дружина українського боксера Олександра Усика Катерина заявила, що той не хотів відповідати на запитання щодо приналежності Криму через погрози.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.