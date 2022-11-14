Бій з хорватським велетнем: російський боксер пророкує проблеми для Усика

Для Усика бій не буде легкою прогулянкою

Філіп Хргович ще жодного разу не програвав у професіональній кар'єрі

Колишній абсолютний чемпіон світу у першій напівсередній вазі Костя Цзю практично не вірить у хорвата Філіпа Хрговича у можливому поєдинку з володарем трьох титулів у суперважкому дивізіоні Олександром Усиком. Про це повідомляє «РБК Спорт».

Легендарний боксер зазначив, що шанси Хрговича на перемогу будуть вкрай низькими, але водночас наголосив, що і для Усика цей поєдинок не стане легкою прогулянкою.

«Будь-який претендент є сильним суперником, бо це бій за звання чемпіона світу. У Хрговича хороша статистика. Однак шанси проти Усика вкрай малі. Для Усика бій не буде легкою прогулянкою. Сподіваюся, він добре підготується. Але те, що він чемпіон грає головне значення», – сказав Цзю.

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Нагадаємо, Міжнародна боксерська федерація IBF офіційно призначила Філіпа Хрговича обов’язковим претендентом для Усика.

Раніше було оголошено базову дату бою Усик – Ф'юрі.

Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

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Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.