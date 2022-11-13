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IBF зобов'язала Усика захистити титул: названо суперника

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
IBF зобов'язала Усика захистити титул: названо суперника
Усик проведе обов'язковий захист титулу IBF у поєдинку з Хрговичем
фото: АР

Суперником українця призначили хорвата Філіпа Хрґовича

Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала українського боксера, чемпіона WBA/IBF/WBO/IBO у суперважкій вазі Олександра Усика захистити титул за своєю версією найближчим часом. Про це повідомляє BoxingScene.

Суперником українця призначили хорвата Філіпа Хрґовича. Обом командам надіслали відповідні офіційні листи.

«Ми тільки що дізналися про те, що Усику призначили бій із Хрговичем. Він є обов'язковим претендентом. Ми попросили негайно розпочати переговори. Для Усика це буде наступний бій», – заявив промоутер Едді Гірн.

За даними джерела, представники хорватського боксера можуть дозволити Олександру спочатку провести бій за звання абсолютного чемпіона, проте зробити це за певну відступну плату.

Додається, що організації WBA і WBO також подумують про призначення обов'язкових претендентів на пояси Усика.

Філіп Хрґович провів 15 поєдинків, усі виграв, 12 – достроково. У крайньому своєму бою хорват переміг за очками китайця Чжана Чжілея.

Раніше було оголошено базову дату бою Усик – Ф'юрі.

Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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