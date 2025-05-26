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Українські сумоїсти тріумфально виступили на чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські сумоїсти тріумфально виступили на чемпіонаті Європи
Наші команди стали першими у всіх трьох вікових групах

Українці здобули 77 медалей континентальної першості

Українські сумоїсти показали чудові результати на чемпіонаті Європи в Угорщині. Про це повідомляє «Главком».

Наші команди стали першими у всіх трьох вікових групах: серед молоді до 21-го, 23-ох років та серед дорослих. Загалом у скарбничці збірної України 77 медалей континентальної першості (32 золоті, 18 срібних, 27 бронзових).

У заключний день змагань збірна України серед дорослих здобула 26 нагород (12 золотих, 8 срібних, 6 бронзових):

  • «Золото»: Іванна Березовська (+80 кг та абсолютна вагова категорія); Олександр Вересюк (+115 кг); Карина Колеснік (80 кг); Важа Даіаурі (115 кг та абсолютна вагова категорія); Тетяна Караченко (73 кг); Софія Кушнір (65 кг); Семен Макаров (92 кг); Алевтина Ляшенко (50 кг); Єлизавета Моренко, Ірина Пасічник, Іванна Березовська, Тетяна Караченко (командні змагання); Анатолій Хлюстін, Святослав Семикрас, Важа Даіаурі, Олександр Вересюк (командні змагання).
  • «Срібло»: Романа Вовчак (73 кг); Анатолій Хлюстін (100 кг); Анастасія Краєвська (60 кг); Марта Бонч-Бруєвич (55 кг); Святослав Семикрас (85 кг та абсолютна вагова категорія); Максим Оводков (77 кг); Ірина Пасічник (абсолютна вагова категорія).
  • «Бронза»: Дар'я Константинова (80 кг); Олена Нікітінська (65 кг); Сабір Гараєв (70 кг); Лілія Соха (60 кг); Демід Караченко (85 кг); Анастасія Філіп'єва (50 кг).

Нагадаємо, збірна України 22 травня здобула першу медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Україну представили Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа. Наша команда сумарно набрала 407.20 бала та посіла перше місце.

Тандем Ксенії Бочек і Діани Карнафель приніс Україні друге «золото» на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Антальї. Нагороду дебютантки Євро завоювали у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна

Олексій Середа приніс Україні третє золото на Євро-2025 зі стрибків у воду. У фіналі особистої першості з 10-метрової вишки Середа розпочав з невисокої оцінки у 48.00 балів, яка дала йому 11-те місце. Проте вже у другій спробі, де він виконав найскладніший елемент своєї програми (коефіцієнт складності 3.7), судді нарахували 90.65 бала, що дозволило українцю піднятись на сім позицій.

Наступні стрибки Середи продовжили його поступ вгору: 81.60 бала за третій стрибок вивели його до трійки лідерів, а після четвертого, оціненого у 77.40 бала, він вийшов на перше місце. У п’ятій спробі Середа отримав 81.00 бал, а заключний стрибок приніс йому 90.00 бала, закріпивши перемогу з підсумковим результатом 468.65 бала.

Найближчого суперника, німця Олі Рослера, українець випередив на 29.20 бала. Третє місце посів австрієць Антон Кнолл.

Теги: сумо спорт

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