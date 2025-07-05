Головна Світ Політика
search button user button menu button

Маск заявив про створення своєї партії «Америка»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Маск заявив про створення своєї партії «Америка»
Маск різко критикував податковий план президента США, після підписання якого і створив партію
фото з відкритих джерел

Раніше Маск погрожував створити свою партію, якщо буде ухвалено «божевільний законопроєкт про витрати»

Ілон Маск оголосив про формування нової партії після підписання президентом США Дональдом Трампом закону, який збільшує державний борг на трильйони доларів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост мільярдера.

«Коли йдеться про банкрутство нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні сформовано Американську партію, щоб повернути вам свободу», – написав Маск у Twitter.

Амриканські ЗМІ пишуть, що це не дуже хороші новини для Трампа та Республіканської партії напередодні проміжних виборів наступного року.

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав новий закон про податки і витрати, до якого включено низку пріоритетів з його передвиборчої кампанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Церемонія підписання відбулася 4 липня в Білому домі з нагоди Дня Незалежності США. Перед цим над резиденцією пролетіли винищувачі F-35 Повітряних сил США.

«Це справді – обіцянки дані, обіцянки виконані», – заявив Трамп перед підписанням документа. Він також назвав новий закон «найбільшою перемогою на сьогодні».

Нагадаємо, у четвер, 3 липня, Палата представників США ухвалила масштабний законопроєкт Дональда Трампа щодо скорочення податків і державних витрат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Після ухвалення документа у Конгресі його остаточне затвердження має зробити сам Дональд Трамп.

Перед голосуванням у нижній палаті Конгресу відбулася рекордна за тривалістю промова лідера демократів Гакіма Джеффріса. Він скористався процедурною можливістю, відомою як «магічна хвилина», яка дозволяє виступати без обмежень у часі, й понад вісім годин послідовно критикував ініціативу республіканців.

За даними видання, його виступ тривав 8 годин і 45 хвилин. Дональд Трамп у відповідь висловив обурення через затягування голосування.

За оцінками Бюджетного управління Конгресу (CBO), законопроєкт додасть $3,3 трлн до $36,2 трлн державного боргу протягом 10 років. Водночас він зменшить доходи на $4,5 трлн та скоротить витрати на $1,2 трлн. CBO також прогнозує, що кількість людей без медичного страхування збільшиться на 10,9 млн за цей період через зміни у таких програмах, як Medicaid.

Теги: США податки Дональд Трамп закон партії Ілон Маск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Лукашенка зі спецпосланцем США Кітом Келлогом
Що насправді обговорювали Келлог і Лукашенко
21 червня, 21:55
Навроцький запросив президента Трампа до Польщі та отримав запрошення на зустріч у Білому домі
Навроцький запросив запросив Трампа до Польщі
10 червня, 21:27
Обидві сторони мають час до 10 серпня, щоб домовитися про більш комплексну угоду щодо послаблення торговельної напруженості
Торговельна угода між США та Китаєм укладена – Трамп
11 червня, 19:02
Путін: Ми бачимо інтерес американського бізнесу до налагодження відносин з Росією
Путін розхвалив Трампа: «вміє гарно рахувати»
19 червня, 03:47
Путін знову почав сумніватися у юридичній легітимності нашого президента
Путін виступив із заявами, США готуються вдарити по Ірану: головне за ніч
19 червня, 05:59
Трамп заявив, що війна закінчилася, а припинення вогню «безстрокове»
Трамп висловив упевненість, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном триватиме вічно
24 червня, 03:46
Розмову Трампа та Зеленського назвали «дуже хорошою»
Patriot для України: після розмови Трампа та Зеленського з’явився шанс на нові постачання
4 липня, 22:56
Прокіп звернув увагу, що змішування газу різної якості у сховищах та трубопроводах частково нівелює проблему некондиційності
Нові технічні вимоги до якості газу можуть зупинити український видобуток – Прокіп
29 червня, 16:46
Трамп зазначає, що буцімто «давав шанс» Ірану на укладання угоди, попереджаючи про можливі наслідки
Трамп після атак Ізраїлю закликав Іран укласти ядерну угоду, «поки не пізно»
13 червня, 14:38

Політика

Верховний лідер Ірану вперше з'явився на публіці після припинення вогню з Ізраїлем
Верховний лідер Ірану вперше з'явився на публіці після припинення вогню з Ізраїлем
Медведєв пригрозив генсеку НАТО та порадив вивчити російську
Медведєв пригрозив генсеку НАТО та порадив вивчити російську
Маск заявив про створення своєї партії «Америка»
Маск заявив про створення своєї партії «Америка»
Китай та Росія втратили інтерес до БРІКС: The Guardian пояснив чому
Китай та Росія втратили інтерес до БРІКС: The Guardian пояснив чому
Єврокомісія формує стратегічні запаси критично важливих мінералів через зовнішні загрози
Єврокомісія формує стратегічні запаси критично важливих мінералів через зовнішні загрози
ЄС розглядає санкції проти Ізраїля через дії в Газі
ЄС розглядає санкції проти Ізраїля через дії в Газі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
35K
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України
34K
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
20K
Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ
9986
РФ намагається тиснути на ООН, щоб легалізувати «референдуми» на окупованих територіях

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua