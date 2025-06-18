Сенатор-демократ Ворнер збентежений позицією Трампа щодо Ірану

Ворнер: Якщо вам вдається передбачити зовнішню політику Дональда Трампа, то ви, мабуть, краще орієнтуєтесь у Вашингтоні, ніж будь-хто інший

Сенатор-демократ Марк Ворнер вважає, що президент США Дональд Трамп спочатку вчинив правильно, але тепер дивує такою сильною агресією у бік Ірану

Сенатор-демократ Марк Ворнер висловив здивування через жорстку риторику президента Дональда Трампа щодо Ірану, назвавши її «вкрай заплутаною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Так, я вважаю, що на початку він вчинив правильно, заявивши про підтримку права Ізраїлю на самооборону та водночас утримавшись від прямого втручання. Але в цілому ця ситуація для мене досить незрозуміла», – сказав Ворнер в ефірі CNN.

Сенатор також наголосив, що його головним пріоритетом є безпека американського персоналу на Близькому Сході. «Я намагаюся отримати чіткі гарантії з цього приводу», – зазначив він.

У відповідь на запитання, чи очікує він від адміністрації активних дій проти Ірану, Ворнер відповів: «Якщо вам вдається передбачити зовнішню політику Дональда Трампа, то ви, мабуть, краще орієнтуєтесь у Вашингтоні, ніж будь-хто інший».

Раніше ми писали, що Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.

Після цих новин, іранське державне телебачення повідомило, що «сьогодні ввечері нас очікує сюрприз, який світ запам’ятає на віки».

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами.