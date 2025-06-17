Трамп терміново повертається у Вашингтон із саміту G-7

Серед причин повернення Трампа до США – загострення ситуації на Близькому Сході, де триває обмін ударами між Ізраїлем та Іраном

Президент США Дональд Трамп достроково припиняє участь у саміті лідерів країн «Великої сімки» та повертається до Вашингтона. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, передає «Главком».

«Президент Трамп повернеться до Вашингтона сьогодні ввечері, щоб зосередитися на низці важливих питань», – йдеться в її офіційній заяві.

Як зазначила Лівітт у соціальних мережах, серед причин – загострення ситуації на Близькому Сході, де триває обмін ударами між Ізраїлем та Іраном, що посилює побоювання щодо можливого масштабного регіонального конфлікту.

За словами прессекретарки, Трамп мав «відмінний день» на саміті G7, зокрема, підписав велике торговельне угоду з Великою Британією та прем’єром Кіром Стармером.

«Було досягнуто багато, але з огляду на ситуацію на Близькому Сході президент поїде сьогодні ввечері після вечері з главами держав», – уточнила Лівітт.

Перед тим, як стало відомо про достроковий від’їзд Трампа, президент закликав до евакуації столиці Ірану, Тегерана, через ймовірні нові удари з боку Ізраїлю.

«Простіше кажучи, Іран не може мати ядерної зброї. Я повторював це знову і знову! Усі повинні негайно евакуювати Тегеран!» – написав Трамп у соцмережах.

Чи знав президент про нову хвилю ізраїльських атак на Іран на момент заяви, наразі не уточнюється. Водночас раніше того ж дня він заявив журналістам: «Як тільки я піду звідси, ми щось зробимо», натякаючи на можливі подальші дії на Близькому Сході.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.