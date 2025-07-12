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Колишній клуб Пеле та Бекенбауера повернеться у професійний футбол

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Колишній клуб Пеле та Бекенбауера повернеться у професійний футбол
За «Нью-Йорк Космос» з 1975 по 1977 роки грав легендарний бразильський нападник Пеле
фото: nycosmos.com

За свою історію «Космос» п'ять разів ставав чемпіоном колишньої Північноамериканської футбольної ліги

Американський футбольний клуб «Нью-Йорк Космос» повернеться у професійний футбол, проте тепер базуватиметься у Нью-Джерсі та змінить назву. Про це повідомляє «Главком».

За «Нью-Йорк Космос» з 1975 по 1977 роки грав легендарний бразильський нападник Пеле, з 1977 по 1980 і в 1983 році за команду виступав інший легендарний гравець – німецький захисник Франц Беккенбауер.

Команда прибере згадку Нью-Йорка з назви і проводитиме домашні матчі в Патерсоні (штат Нью-Джерсі) на стадіоні «Хінкліфф» місткістю 7800 глядачів.

З 2026 року чоловіча команда почне виступи в USL League One – третьому дивізіоні незалежної від МЛС системи ліг, а в 2027 планується запуск жіночої команди в USL Super League.

«Справжня магія полягатиме у гравцях, яких ми виростимо тут, у Північному Джерсі. Ми покажемо, що означає бути частиною «Космосу» – цінності, стиль та спільнота, ось що приваблює людей», – заявив віце-голова та керівник футбольного напряму клубу Джузеппе Россі.

За свою історію «Космос» п'ять разів ставав чемпіоном колишньої Північноамериканської футбольної ліги та тричі вигравав Трансатлантичний кубок, після чого припинив існування.

Відроджена у 2010 році команда тричі вигравала нову Північноамериканську футбольну лігу у 2011-2017 роках.

Нагадаємо, ПСЖ став другим фіналістом клубного чемпіонату світу-2025, здобувши переконливу перемогу над мадридським «Реалом» у півфіналі – 4:0.

Клубний чемпіонат світу. Півфінал

ПСЖ – «Реал» 4:0

Голи: Руїс (6, 24), Дембеле (9), Рамуш (87)

Також «Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу-2025, обігравши в 1/2 фіналу бразильський «Флуміненсе» з рахунком 2:0.

Клубний чемпіонат світу. Півфінал

«Челсі» (Англія) – «Флуміненсе» (Бразилія) – 2:0

Голи: Жоао Педро, 18, 56.

Вирішальний матч відбудеться в Іст-Резерфорді, Нью-Джерсі, у неділю, 13 липня, о 22:00 за київським часом.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Пеле

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