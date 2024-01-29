Російську фігуристку Валієву дискваліфіковано через допінг

Спортивний арбітражний суд визнав Валієву винною у вживанні заборонених препаратів

Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення про дискваліфікацію російської фігуристки Каміли Валієвої на чотири роки за вживання допінгу. Про це повідомляє сайт CAS.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Валієву визнано винною у вживанні заборонених препаратів. Росіянку дискваліфікували на чотири роки.

Фігуристка здала позитивну допінг-пробу на триметазидин у грудні 2021 року на чемпіонаті Росії. Про це стало відомо після командного турніру Олімпіади-2022 у Пекіні, в якому команда Олімпійського комітету Росії посіла перше місце, але так і не була нагороджена медалями через скандал з Валієвою. У особистих змаганнях фігуристка посіла четверте місце.

Будь ласка, читайте текст після реклами

CAS затвердив дискваліфікацію Валієвої на чотири роки, але відлік триватиме з грудня 2021 року, коли зафіксували перше порушення. Повідомляється, що Валієву позбавили всіх нагород, отриманих з грудня 2021 року.

Крім того, МОК розгляне питання позбавлення Росії (ОКР) золота Олімпіади-2022. Наразі російські фігуристи відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабну агресію РФ проти України.

Нагадаємо, російська фігуристка Каміла Валієва попалася на допінгу. Втім, лобі у росіян таке у цьому виді спорту, що, не виключено, що їм вдасться уникнути покарання та ще й зберегти золоті медалі, які Валієва разом з партнерами виграла в командних змаганнях.