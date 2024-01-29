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Російську фігуристку Валієву дискваліфіковано через допінг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російську фігуристку Валієву дискваліфіковано через допінг
Суд затвердив дискваліфікацію Валієвої на чотири роки
фото з відкритих джерел

Спортивний арбітражний суд визнав Валієву винною у вживанні заборонених препаратів

Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення про дискваліфікацію російської фігуристки Каміли Валієвої на чотири роки за вживання допінгу. Про це повідомляє сайт CAS. 

Валієву визнано винною у вживанні заборонених препаратів. Росіянку дискваліфікували на чотири роки. 

Фігуристка здала позитивну допінг-пробу на триметазидин у грудні 2021 року на чемпіонаті Росії. Про це стало відомо після командного турніру Олімпіади-2022 у Пекіні, в якому команда Олімпійського комітету Росії посіла перше місце, але так і не була нагороджена медалями через скандал з Валієвою. У особистих змаганнях фігуристка посіла четверте місце. 

CAS затвердив дискваліфікацію Валієвої на чотири роки, але відлік триватиме з грудня 2021 року, коли зафіксували перше порушення. Повідомляється, що Валієву позбавили всіх нагород, отриманих з грудня 2021 року.

Крім того, МОК розгляне питання позбавлення Росії (ОКР) золота Олімпіади-2022. Наразі російські фігуристи відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабну агресію РФ проти України.

Нагадаємо, російська фігуристка Каміла Валієва попалася на допінгу. Втім, лобі у росіян таке у цьому виді спорту, що, не виключено, що їм вдасться уникнути покарання та ще й зберегти золоті медалі, які Валієва разом з партнерами виграла в командних змаганнях.

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Теги: спорт російські спортсмени допінг фігурне катання

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