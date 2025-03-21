Як Путін маніпулює мирними переговорами

Демонстративність Путіна з «нюансами» і «першопричинами» прикривають реальний переговорний процес

Оскільки в Росії звикли за будь-якого розкладу, щоб не відбувалося, робити морду переваги, то будь-який процес маскується під такий/видається за інший. Відсутність будь-якої конкуренції, живого (у сенсі природного) інформаційного поля даються взнаки.

Не виключаю, що ось ця демонстративність Путіна з «нюансами» і «першопричинами», тобто, заяложені вимоги, і Лукашенко напоказ, наче Мотряка якась, у день переговорів із Віткоффом, прикривають, усе ж таки, реальний переговорний процес, який, як заявили у Білому домі, «виходить на фінішну пряму».

Можна припустити, що з того, що необхідно на зараз, обговорюється:

Лінія розмежування; показово, як у Росії подають ситуацію з Курською областю з Путіним у військовій формі, і жодним чином не позначають те, про що побіжно сказав Трамп (про електростанції і території), що, думається, стосується і Росії, а не тільки України. Механізми забезпечення режиму припинення воєнних дій; незважаючи на обговорення миротворчого контингенту, тема неба, припинення атак з неба, все ж таки, буде основним маркером.

Також можна припустити, що з довгострокового обговорюється: