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Збірна Японії з футболу першою у світі відібралася на чемпіонат світу 2026 року

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна Японії з футболу першою у світі відібралася на чемпіонат світу 2026 року
Японські футболісти святкують вихід на чемпіонат світу 2026 року
фото: Reuters

Для Японії це вже восьма кваліфікація до фінальної частини чемпіонату світу з футболу поспіль

Збірна Японії з футболу здобула перемогу над командою Бахрейну у матчі сьомого туру кваліфікації чемпіонату світу 2026 року та гарантувала собі участь у турнірі. Про це повідомляє «Главком».

Японці на своєму полі обіграли Бахрейн з рахунком 2:0. Голами відзначилися Даїті Камада та Такефуса Кубо.

Збірна Японії набрала 19 очок та очолює групу С. Команда забезпечила собі місце не нижче за друге, що дозволяє кваліфікуватися на турнір.

На другому місці у групі С знаходиться збірна Австралії, яка набрала 10 очок. Команди Саудівської Аравії, Індонезії, Бахрейну та Китаю мають в активі по 6 очок.

Для Японії це вже восьма кваліфікація до фінальної частини чемпіонату світу з футболу поспіль.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Теги: Азія Японія НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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