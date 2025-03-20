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Путін міняє своїх перемовників у Саудівській Аравії

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Путін міняє своїх перемовників у Саудівській Аравії
На нові переговори поїде радник директора ФСБ Сергій Беседа
фото з відкритих джерел

До Ер-Ріяда приїдуть експосол у Британії та ключовий діяч ФСБ

Наступний раунд переговорів представників США та Росії відбудеться у Ер-Ріяді 24 березня, і склад російської делегації на них зміниться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Російську службу ВВС.

Про уточнену дату та змінений склад розповів помічник очільника РФ Путіна Юрій Ушаков. Зауважимо, що раніше кремлівський прессекретар Пєсков говорив, що переговори відбудуться у Джидді, а точну дату не називав.

Щодо змін у складі делегації, то на нові переговори поїдуть голова комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа. 

Карасін на початку 2000-х (вже за президентства Путіна) був послом Росії у Великій Британії. Щодо Беседи, то він довго очолював П’яту службу ФСБ, що зосереджена на закордонній діяльності спецслужби. Під час Революції Гідності, у лютому 2014-го, Беседа приїздив  до Києва – нібито для забезпечення безпеки російського посольства. А у 2022 році Washington Post писала, що саме П’ята служба ФСБ планувала повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, попередні переговори США та РФ проходили 18 лютого, так само у Ер-Ріяді. Тоді Штати представляли державний секретар Марко Рубіо, радник з питань нацбезпеки Майкл Волтц та спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф (президент США Дональд Трамп доручив йому займатися також питаннями України та Росі). У складі російської делегації були очільник МЗС Сергій Лавров, радник Путіна Ушаков, а також керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

«Главком» повідомляв, що Дмитрієв є вихідцем з України, і наразі він вважається одним з головних лобістів Кремля. Такою кар’єрою він завдячує, у тому числі, вигідному шлюбу – Дмитрієв одружений із близькою подругою доньки Путіна. 

 

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Теги: США росія Саудівська Аравія переговори

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