Мінфін США готовий «без вагань» запровадити жорсткіші санкції проти Росії

Міністр фінансів США: Я розчарований рівнем антиросійських санкцій адміністрації 46-го президента Джо Байдена

США допускають введення найжорсткіших санкцій проти Росії. У разі необхідності таке рішення буде ухвалено без вагань. Як передає «Главком», про це в інтерв'ю CNBC заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він зазначив, що поки не планує розкривати деталі плану США щодо запровадження санкцій проти Росії.

За словами Бессента, він був розчарований рівнем антиросійських санкцій адміністрації 46-го президента Джо Байдена, тому що вона запровадила «мінімальний рівень обмежень» через занепокоєння щодо внутрішніх цін на енергоносії.

Міністр фінансів звернув увагу, що нафта з дня інавгурації Дональда Трампа подешевшала на 13-15%. І це при тому, що наприкінці каденції адміністрація Байдена вирішила більше не турбуватися про ціни на енергоносії.

«Якщо ми візьмемо шкалу від 0 до 10, я думаю, що санкції адміністрації Байдена проти Росії були на рівні трійки, але наприкінці вони підвищили їх до шістки. І я можу сказати, що ми без вагань піднімемо його до 10», – наголосив Бессент.

За його словами, такі дії є частиною плану Трампа з підготовки до успішних мирних переговорів. Він «готовий чинити максимальний тиск на обидві сторони».

Нагадаємо, у разі, якщо Росія відмовиться від запропонованого 30-денного припинення вогню, на Москву можуть бути накладені нові потужні санкції. Про це заявив американський сенатор Ліндсі Грем, повідомляє «Главком» з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Грем наголосив, що нові санкції слід запровадити не тільки проти Росії, а й проти країн, які купують російські товари.

Водночас радники президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа працюють над планом щодо послаблення санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«За словами людей, знайомих з ходом переговорів, радники Трампа вже накидали план, як вони могли б послабити санкції, накладені на Росію через війну, в тому числі обмежити ціни на продаж її нафти», – пише Bloomberg.

Bloomberg додає, що Штати, під час зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії, обговорюватимуть термін та обсяги початкового припинення вогню з Росією, а також «точки напруженості», які потрібно врегулювати.