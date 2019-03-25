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    Зінченко зазіхнув на рекорд Тимощука

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    Олександр Зінченко зазіхнув на вічні досягнення - Зінченко зазіхнув на рекорд Тимощука
    Олександр Зінченко зазіхнув на вічні досягнення
    ФФУ

    Олександр сповнений честолюних амбіцій

    Півоборонець збірної України Олександр Зінченко заявив, що планує побити рекорд Анатолія Тимощука за кількістю матчів за національну команду.

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    - Що для тебе збірна?

    - Честь.

    - Ти вже, мабуть, звик до збірної? Якщо зіграєш з Люксембургом, то цей матч буде 25-м.

    - У мене є планка, я хочу побити рекорд Анатолія Тимощука. Нам треба брати участь у всіх турнірах і проходити якнайдалі, щоб було більше зустрічей. Так що будемо старатися.

    - Збірна - колектив цікавий?

    - Так, якщо не враховувати Колю Матвієнка.

     - Перший виклик у збірну пам'ятаєш?

     - Звичайно, як його забудеш? Мені Сергій Ковалець про це сказав. Я був у розташуванні молодіжки, він покликав мене до себе в номер і говорить: «Завтра відчалюєш у розташування національної».

    Нагадаємо, на рахунку Тимощука 144 матчі в складі збірної України.

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    Джерело: UA-Футбол

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