Зінченко зазіхнув на рекорд Тимощука
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Розсилка
Олександр сповнений честолюних амбіцій
Півоборонець збірної України Олександр Зінченко заявив, що планує побити рекорд Анатолія Тимощука за кількістю матчів за національну команду.
- Що для тебе збірна?
- Честь.
- Ти вже, мабуть, звик до збірної? Якщо зіграєш з Люксембургом, то цей матч буде 25-м.
- У мене є планка, я хочу побити рекорд Анатолія Тимощука. Нам треба брати участь у всіх турнірах і проходити якнайдалі, щоб було більше зустрічей. Так що будемо старатися.
- Збірна - колектив цікавий?
- Так, якщо не враховувати Колю Матвієнка.
- Перший виклик у збірну пам'ятаєш?
- Звичайно, як його забудеш? Мені Сергій Ковалець про це сказав. Я був у розташуванні молодіжки, він покликав мене до себе в номер і говорить: «Завтра відчалюєш у розташування національної».
Нагадаємо, на рахунку Тимощука 144 матчі в складі збірної України.
Джерело: UA-Футбол