Зінченко зазіхнув на рекорд Тимощука



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Олександр Зінченко зазіхнув на вічні досягнення ФФУ

Олександр сповнений честолюних амбіцій

Півоборонець збірної України Олександр Зінченко заявив, що планує побити рекорд Анатолія Тимощука за кількістю матчів за національну команду.

- Що для тебе збірна?

- Честь.

- Ти вже, мабуть, звик до збірної? Якщо зіграєш з Люксембургом, то цей матч буде 25-м.

- У мене є планка, я хочу побити рекорд Анатолія Тимощука. Нам треба брати участь у всіх турнірах і проходити якнайдалі, щоб було більше зустрічей. Так що будемо старатися.

- Збірна - колектив цікавий?

- Так, якщо не враховувати Колю Матвієнка.

- Перший виклик у збірну пам'ятаєш?

- Звичайно, як його забудеш? Мені Сергій Ковалець про це сказав. Я був у розташуванні молодіжки, він покликав мене до себе в номер і говорить: «Завтра відчалюєш у розташування національної».

Нагадаємо, на рахунку Тимощука 144 матчі в складі збірної України.

Джерело: UA-Футбол