Відбір Євро-2020: Англія виграла два матчі 10:1, Франція трощить Ісландію 4:0 (відео)



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Добрий друг команди київського «Динамо» Олів'є Жиру забив у двох матчах за збірну тричі euronews.com

Фаворити розійшлися не на жарт

Тривають матчі другого туру кваліфікації на чемпіонат Європи 2020 року. Окрім групи В, лідером якої за підсумками другого ігрового дня стала збірна України, поєдинки у понеділок, 25 березня, відбулися ще у двох групах.

Головними героями стартового відрізку євровідбору, безперечно, стали англійці, які розтрощили далеко не найслабші Чехію та Чорногорію з загальним рахунком 10:1. Причому чорногорці вдома навіть повели в рахунку, однак потім отримали у свої ворота відразу п’ять м’ячів. Останній провів Рахім Стерлінґ, для якого це вже четвертий м’яч у цій кваліфікації.

Чорногорія – Англія – 1:5

Голи: 1:0 – Весовіч (18). 1:1 – Майкл Кін (30). 1:2 – Росс Барклі (39). 1:3 – Росс Барклі (59). 1:4 – Гаррі Кейн (71). 1:5 – Стерлінґ (81)

Чорногорія - Англія - 1:5

Зараз цілком зрозуміло, що суперникам збірної Англії за групою А вготована роль борців за друге місце. З огляду на це нічия болгарів у зустрічі з потенційними аутсайдерами з Косово виглядає майже катастрофою. Тим паче, що в першому турі з чорногорцями болгари теж зіграли 1:1.

Косово – Болгарія – 1:1

Голи: 0:1 – Божиков (39). 1:1 – Зенелі (62)

Не менш переконливо, ніж Англія, стартували в групі Н чинні чемпіони світу. І якщо 4:1 у виїзній грі Франціїї з молдованами виглядають ще доволі скромно, то домашні 4:0 команди Дідьє Дешама над міцною Ісландією - справжній сюрприз.

Франція – Ісландія – 4:0

Голи: 1:0 – Умтіті (12). 2:0 – Олів’є Жиру (68). 3:0 – Мбаппе (78). 4:0 – Ґрізманн (84)

Франція - Ісландія - 4:0

У ногу з французами рухається й звільнена від тренерських пут Мірчі Луческу збірна Туреччини. У першому турі команда Фатіха Теріма впоралася з албанцями, а зараз не залишила шансів Молдові.

Туреччина – Молдова – 4:0

Голи: 1:0 – Гасан Алі Калдирим (24). 2:0 – Дженк Тосун (26). 3:0 – Дженк Тосун (53). 4:0 – Каан Айхан (70)

На 53-й хвилині Бурак Їлмаз (Туреччина) не ралізував пенальті

Свою першу перемогу у поточному відбірному циклі здобули албанці. Правда, в їх успіху над андорцями ніхто й не сумнівався.

Андрорра – Албанія – 0:3

Голи: 0:1 – Садіку (21). 0:2 – Балай (87). 0:3 – Абраші (90+6)

У вівторок, 26 березня, буть зіграні заключні матчі другого туру відбору на Євро-2020.