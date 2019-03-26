Відбір Євро-2020: Англія виграла два матчі 10:1, Франція трощить Ісландію 4:0 (відео)
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Розсилка
Фаворити розійшлися не на жарт
Тривають матчі другого туру кваліфікації на чемпіонат Європи 2020 року. Окрім групи В, лідером якої за підсумками другого ігрового дня стала збірна України, поєдинки у понеділок, 25 березня, відбулися ще у двох групах.
Головними героями стартового відрізку євровідбору, безперечно, стали англійці, які розтрощили далеко не найслабші Чехію та Чорногорію з загальним рахунком 10:1. Причому чорногорці вдома навіть повели в рахунку, однак потім отримали у свої ворота відразу п’ять м’ячів. Останній провів Рахім Стерлінґ, для якого це вже четвертий м’яч у цій кваліфікації.
Чорногорія – Англія – 1:5
Голи: 1:0 – Весовіч (18). 1:1 – Майкл Кін (30). 1:2 – Росс Барклі (39). 1:3 – Росс Барклі (59). 1:4 – Гаррі Кейн (71). 1:5 – Стерлінґ (81)
Зараз цілком зрозуміло, що суперникам збірної Англії за групою А вготована роль борців за друге місце. З огляду на це нічия болгарів у зустрічі з потенційними аутсайдерами з Косово виглядає майже катастрофою. Тим паче, що в першому турі з чорногорцями болгари теж зіграли 1:1.
Косово – Болгарія – 1:1
Голи: 0:1 – Божиков (39). 1:1 – Зенелі (62)
Не менш переконливо, ніж Англія, стартували в групі Н чинні чемпіони світу. І якщо 4:1 у виїзній грі Франціїї з молдованами виглядають ще доволі скромно, то домашні 4:0 команди Дідьє Дешама над міцною Ісландією - справжній сюрприз.
Франція – Ісландія – 4:0
Голи: 1:0 – Умтіті (12). 2:0 – Олів’є Жиру (68). 3:0 – Мбаппе (78). 4:0 – Ґрізманн (84)
У ногу з французами рухається й звільнена від тренерських пут Мірчі Луческу збірна Туреччини. У першому турі команда Фатіха Теріма впоралася з албанцями, а зараз не залишила шансів Молдові.
Туреччина – Молдова – 4:0
Голи: 1:0 – Гасан Алі Калдирим (24). 2:0 – Дженк Тосун (26). 3:0 – Дженк Тосун (53). 4:0 – Каан Айхан (70)
На 53-й хвилині Бурак Їлмаз (Туреччина) не ралізував пенальті
Свою першу перемогу у поточному відбірному циклі здобули албанці. Правда, в їх успіху над андорцями ніхто й не сумнівався.
Андрорра – Албанія – 0:3
Голи: 0:1 – Садіку (21). 0:2 – Балай (87). 0:3 – Абраші (90+6)