Божевільний автогол суперників у компенсований час приніс Україні перемогу над Люксембургом (відео)

На хвилі нічиєї з чинними чемпіонами Європи збірна Андрія Шевченка ледь не створила собі труднощів у матчі проти одного з аутсайдерів європейського футболу

Команда Андрія Шевченка стала лідером групи В

Мудрі люди кажуть, що сила команди перевіряється у вмінні грати зі слабкими суперниками. Збірна України з футболу в другому турі відбірного раунду чемпіонату Європи була близькою до того, щоб не переграти одного з європейських футбольних «карликів» - команду Люксембургу. Якщо б це трапилося, то нічия команди Андрія Шевченка у стартовому виїзному поєдинку проти чинних чемпіонів Європи португальців була б не варта з’їдженого яйця. Але трапилося диво. Точніше, для одних диво, для інших – трагедія.

Збірна Люксембургу — збірна України – 1:2

Голи: 1:0 – Тюрпель (34). 1:1 – Віктор Циганков (40). 1:2 - Желсон Родріґес (90+4, автогол)

Люксембург: Ентоні Моріс — Лорен Янс (к), Шано, Малже, Дірк Карлсон — Желсон Родріґес, Леандро Баррейро, Крістофер Мартінс, Олів’є Тілль (Мутш, 90+1) – Тюрпель, Венсан Тілль (Бенсі, 74). Тренер – Люк Гольтц

Україна: П’ятов (к) – Бутко (Олександр Караваєв, 79; Буяльський, 87), Микола Матвієнко, Бурда, Віталій Миколенко – Олександр Зінченко – Віктор Циганков, Малиновський, Безус (Роман Яремчук, 64), Коноплянка — Жуніор Мораєш. Тренер – Андрій Шевченко

Судді: Ґестраніус — Ян-Петер Аравірта, Алакаре (усі — Фінляндія)

Попередження: Леандро Баррейро (45+1), Шано (51), Малже (62) – Бурда (48), Бутко (64)

25 березня 2019-го. Люксембург. Стадіон «Жозі Бартель»

Українці могли відкрити рахунок ледь не на першій хвилині зустрічі, однак Жуніор Мораєш не влучив по воротах ударом головою після навісу Руслана Малиновського.

Загалом українці тримали м’яч впродовж усього першого тайму, але особливо при цьому гри не загострювали. Єдиною гольовою ситуацією можна вважати штрафний у виконанні Євгена Коноплянки метрів з 17-ти – трохи неточно.

Врешті, заколисавши суперника, забили господарі. Причому збірна Люксембургу могла забити ще до того, як то на 34-й хвилині це зробив Давід Тюрпель. Після навісу зі штрафного ворота гостей по черзі розстрілювали обидва центрбеки господарів - Шано і Малже. Проте в обох випадках Україну рятував Андрій П’ятов.

Через лічені хвилина Андрій своїй команді допомогти вже не зміг. Олів’є Тілль прострелив справа, Богдан Бутко цю передачу перервав незграбно настільки, що залишив Тюрпеля перед порожніми ворітьми.

Відігралися українці швидко: Олександр Зінченко «черпаком» видав передачу на Циганкова, а Віктор першим дотиком прийняв м’яч на груди, а другим спрямував м’яч між ніг голкіперові – 1:1.

Люксембург - Україна. Моменти першого тайму

Як то не дивно, але на початку другої половини агресивнішими й гострішими виглядали господарі. Отямилися українці і поступово перебрали перевагу до власних ніг лише хвилин після восьми. У заключній третині зустрічі команда Андрія Шевченка начебто й була гострішою. Але Коноплянка і Мораєш своїх нагод не реалізували.

Більше того, не меншу потенційну небезпеку таїли й випади суперників. Особливо той, в якому Олів’є Тілль і Бенсі на останній хвилині основного часу виходили вдвох проти одного оборонця, але дивом обіграти П’ятова не змогли. Українці неймовірним чином відскочили в цій ситуації, але головний подарунок суперників, як виявилося, був ще попереду.

На четвертій компенсованій арбітром хвилині абсолюно безпечну начебто передачу зі штрафного від Малиновського трансформував у взяття власних воріт невдалою спробою вибити м’яч головою Жерсон Родріґес. Найсумніше для натуралізованого португальця, що ніхто з суперників йому не заважав. Банальний технічний брак зіграв фатальну роль.

В іншому матчі нашої групи знову не змогла перемогти збірна Португалії. Так само вдома команда Фернанду Сантуша не впоралася з сербами сербів. Більше того, уже на сьомій хвилині балканці вели в рахунку після того, як Душан Тадіч реалізував пенальті. Відігралися чинні чемпіони Європи на 42-й хвилині – відзначився Данілу Перейра. Впродовж другого тайму ворота обох команд залишилися недоторканими.

Наступний матч відбірної кампанії Євро-2020 Україна проведе 7 червня. У Львові команда Андрія Шевченка прийматиме сербів.

Іван Вербицький, «Главком»