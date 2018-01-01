Тренер збірної України з біатлону: Так не можна бігати естафети
- Сьогодні, 10:31
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Урош Велепець засмучений результатами жіночої естафети
Тренер жіночої збірної України Урош Велепець розкритикував жіночу команду з біатлону.
На п'ятому етапі Кубка світу наша збірна посіла 11-е місце.
«Так не можна бігати естафети, для дівчат це стане уроком. Швидше за все вони надто повірили в свої сили і думали, що мішені вже самі будуть закриватися», - сказав він.
Урош Велепець засмучений результатами стрільби дівчат.
«Промахи були невеликими, але це промахи. До того ж, і Валя, і Юля дуже довго стріляли. Тільки Настя добре спрацювала на рубежі. Якби не потрапила на канадку Кроуфорд, то могла б поборотися за одну позицію. А так вона темп знизила, щоб завтра мати шанси в мас-старті», - зазначив тренер.
«Ця естафета не дала відповідей на питання, хто побіжить в Пхьончхані. Я засмучений і дівчата будуть засмучені, але зараз важливіший старт на Олімпіаді», - сказав Велепець.
Джерело: biathlon.com.ua