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    Тренер збірної України з біатлону: Так не можна бігати естафети

    Урош Велепець засмучений результатами жіночої естафети
    Тренер жіночої збірної України Урош Велепець розкритикував жіночу команду з біатлону. На п'ятому етапі Кубка світу наша збірна посіла 11-е місце. «Так не можна бігати естафети, для дівчат це стане уроком. Швидше за все вони надто повірили в свої сили і думали, що мішені вже самі будуть закриватися», - сказав він. Урош Велепець
    • Сьогодні, 10:31
    • Розсилка
    Урош Велепець. Фото: biathlon.com.ua
    Урош Велепець. Фото: biathlon.com.ua

    Урош Велепець засмучений результатами жіночої естафети

    Тренер жіночої збірної України Урош Велепець розкритикував жіночу команду з біатлону.

    На п'ятому етапі Кубка світу наша збірна посіла 11-е місце.

    «Так не можна бігати естафети, для дівчат це стане уроком. Швидше за все вони надто повірили в свої сили і думали, що мішені вже самі будуть закриватися», - сказав він.

    Урош Велепець засмучений результатами стрільби дівчат.

    «Промахи були невеликими, але це промахи. До того ж, і Валя, і Юля дуже довго стріляли. Тільки Настя добре спрацювала на рубежі. Якби не потрапила на канадку Кроуфорд, то могла б поборотися за одну позицію. А так вона темп знизила, щоб завтра мати шанси в мас-старті», - зазначив тренер.

    «Ця естафета не дала відповідей на питання, хто побіжить в Пхьончхані. Я засмучений і дівчата будуть засмучені, але зараз важливіший старт на Олімпіаді», - сказав Велепець.

    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон Кубок світу
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