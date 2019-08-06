Два футболісти бельгійського клубу вболіватимуть за «Динамо» в матчі проти «Брюґґе»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Безус каже, що раніше «Брюґґе» грав у більш силовий футбол ФК «Ґент»

Роман Безус розповів. Як киянам грати в першому матчі Ліги чемпіонів-2019/2020

Роман Безус розповів про перший дубль за «Ґент», дав кілька порад «Динамо» напередодні першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти «Брюґґе», а також розповів про те, хто буде разом з ним підтримувати киян в сьогоднішньому матчі.

Романе, в неділю у Ґенті був справжній український день – всі три наших земляки забили голи у ворота «Ейпена». Якось відзначили цю подію з Ігорем Пластуном і Роман Яремчуком?

Та ні, у нас зараз такий щільний графік, що святкувати особливо ніколи. Партнери по клубу нас, звичайно, привітали і сказали, що українці були у вогні, але на цьому все закінчилося. Я поїхав додому відзначати іншу подію – 35-річчя спільного життя батьків, які зараз у нас в гостях у Бельгії. Свої голи, взагалі й присвятив татові і мамі.

Ти знаєш, який це за рахунком дубль в твоїй кар'єрі?

У мене їх не так багато, щоб збитися з рахунку (посміхається). У Бельгії двічі в одній грі забивав ще в Сент-Трюйдені, були дублі у «Ворсклі» у зустрічі із запорізьким «Металургом» і в молодіжній збірній, коли ми грали на Мальті.

Швидкі голи допомогли вам здобути таку велику перемогу?

Безумовно. Ми добре розіграли два кутових, а потім вже повністю контролювали гру.

Свій перший м'яч у Ґенті ви забили саме після кутового, а тепер не ходите в штрафний майданчик під час подач. Чому?

Вистачає вищих хлопців, краще грають головою. До того ж у нас є відразу кілька варіантів розіграшів, і у мене там трохи інші завдання. Які? Поки це наш секрет.

У Ґента зараз і тактика інша. Правильно?

Так, але ми її поміняли ще в кінці минулого сезону. Тепер діємо в центрі поля ромбом, а попереду – два нападники. В Україні так почала грати «Зоря», після того як її очолив Віктор Скрипник.

Тепер по цій тактиці ти повинен замикати всі простріли з флангів?

Ні (посміхається). Не всі. Хоча в матчі з «Ейпеном» вийшло непогано.

У четвер ви граєте на Кіпрі в Лізі Європи. У цьому турнірі у вас серйозні завдання чи чемпіонат важливіший?

Початкова мета - потрапити в груповий раунд. Пройдемо АЕК з Ларнаки, вийдемо на «Рієку» або «Абердін». Всі суперники міцні, але «Ґенту» під силу їх здолати. У чемпіонаті у нас теж амбітні плани. Конкретних завдань ніхто не озвучував, але всі і без того розуміють, що потрібно здобути місце в шістці, а потім вступити в чемпіонську гонку. Будемо намагатися.

У Бельгію прилетіло «Динамо», яке прагне потрапити до групового раунду Ліги чемпіонів. Поїдеш у гості до своїх колишніх одноклубників?

Так. Хочу побачити хлопців і взяти квитки на гру. Будемо підтримувати киян з татом і Ромою Яремчуком.

Що порадиш динамівцям перед матчем з «Брюґґе»?

Думаю, що в цьому немає особливої необхідності – вони вже все знають і все бачили. Може, і дам кілька характеристик окремим виконавцям, але говорити в більшій мірі ми будемо, швидше за все, не про цю гру.

Суперник «Динамо» зараз на ходу?

Останній матч, у моєї колишньої команди, він виграв дуже впевнено. З приходом нового тренера, який працював у «Ґенку» з Русланом Малиновським, у команди змінилася гра. Раніше у «Брюґґе» був більш силовий футбол, з п'ятьма оборонцями. Тепер вони грають за системою 1-4-3-3. Там вистачає швидких кваліфікованих виконавців, тому їм не можна давати багато вільних зон. Потрібно зіграти компактно і дисципліновано.

Яким буде твій прогноз на поєдинок?

Я в цій справі не є фахівцем. Просто сподіваюся, що «Динамо» пройде «Брюґґе». Перед першою грою шанси рівні – 50 на 50.

Перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів між «Брюґґе» і «Динамо» відбудеться сьогодні в Бельгії. Початок гри о 21:30 за київським часом.

Джерело: zbirna.com