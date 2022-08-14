У Альпах загинула чемпіонка світу з альпінізму

Дворазова чемпіонка світу з альпінізму загинула під час сходження на нескладну вершину

Адель Міллоз піднімалася на нескладну для професійних альпіністів вершину

На схилах гірського масиву Монблан у Французьких Альпах знайшли тіло дворазової чемпіонки світу із скі-альпінізму Адель Міллоз. Про це повідомляє Corriere Della Sera.

За попередньою інформацією, поруч із Міллоз знайшли ще одне тіло. Другим загиблим може бути її інструктор.

Міллоз разом з інструктором тренувалася в Альпах, здійснюючи підйом на пік Пень (3192 м). Ця вершина не становить особливої небезпеки для професійних альпіністів.

Французька жандармерія зазначила, що причиною трагедії не могли стати природні умови – негода чи сходження каміння. Сходження на цю вершину не було заборонене.

Адель Міллоз у Альпах готувалася до іспиту на отримання кваліфікації «гірський гід», який був запланований на 15 серпня.

Нагадаємо, у липні 2021 року у Грузії у складі української команди загинув відомий альпініст Анатолій Мрачковський.