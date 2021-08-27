Український альпініст загубився у горах Туреччини, але знайшовся у сусідньому селі

Чоловіка знайшли в сусідньому селі

Український альпініст Вадим Заскалько 24 серпня вирішив відправитися в похід на гору Сюфан, що на Сході Туреччини, але загубився. Про це пише TRT Haber.

32-річний альпініст заблукав у горах вже надвечір. Гора Сюфан ㅡ одна з найвищих вершин Туреччини з висотою 4 058 метрів.

Для українця вона була вже знайома, оскільки минулого року він вже сходив на неї. А втім, коли альпініст намагався знайти дорогу, то поранив щиколотку.

Він зателефонував тренеру Турецької федерації альпінізму близько 21:30 і сказав, що мав бути неподалік від табору. На пошуки українця відправили правоохоронців, надзвичайників та медиків. Також залучали безпілотники.

Проте зв'язок із чоловіком зник. Як виявилося пізніше, у Вадима Заскалька розрядився телефон.

Йому довелося провести ніч у горах, після чого чоловік попрямував у сусіднє село. Там йому вдалося зарядити батарею та знову зателефонувати знайомим. Українець розповів про своє місцеперебування, тож залучені до його пошуків правоохоронці вирушили туди.

До слова, 18 серпня, під час збирання ягід та грибів в лісовому масиві поблизу села Порошково Ужгородського району заблукали четверо дітей. Усі вони ромської національності 2007–2014 років народження.