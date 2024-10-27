У Франції заарештували сімох осіб у справі про кібербулінг керівника церемонії відкриття Олімпіади

За інформацією джерел, затриманими є шестеро чоловіків у віці від 32 до 79 років та 57-річна жінка

Французька влада заарештувала сімох осіб у рамках розслідування справи про кібербулінг, спрямований на художнього керівника церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі Томаса Джоллі.

Після церемонії відкриття змагань Джоллі зіткнувся з хвилею онлайн-знущань, які привернули увагу Національного центру боротьби з проявами ненависті в інтернеті (PNLH).

За інформацією джерел, затриманими є шестеро чоловіків у віці від 32 до 79 років та 57-річна жінка. Арешти відбулися в кількох регіонах, зокрема в Парижі, Еро і Приморських Альпах.

Деякі із заарештованих мають «тривожні інтернет-профілі», а один з обвинувачених відомий як «професіонал з розпалювання ненависті» зі значною історією онлайн-переслідувань.

Пʼятеро заарештованих постануть перед 17-ю палатою Паризького кримінального суду 5 березня 2025 року за звинуваченнями у кібербулінгу, погрозах вбивством, образах за обтяжувальних обставин на ґрунті сексуальної та релігійної орієнтації.

Нагадаємо, організатори Олімпіади-2024 у Франції вибачилися за шоу під час церемонії відкриття, яке викликало критику через пародію на фреску Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Учасники перформансу повторили пози апостолів за столом, а в центрі композиції був співак в образі грецького бога Діоніса.

Організатори пояснили, що метою дійства було показати «бенкет богів» на Олімпі та «абсурдність насильства між людьми», а не висміювання релігійних символів.

«Наміру висловити неповагу до будь-якої релігійної групи не було. Сценка на церемонії відкриття повинна була пропагувати толерантність у суспільстві. Ми вважаємо, що ця мета досягнута. Якщо люди на щось образилися, нам дуже шкода», – розповіла прессекретарка Олімпіади-2024 Анн Декамп.