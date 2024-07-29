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Організатори Олімпіади у Парижі перепросили за пародію на «Таємну вечерю»

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Організатори Олімпіади у Парижі перепросили за пародію на «Таємну вечерю»
Організатори Олімпіади-2024 у Франції вибачилися за шоу на церемонії відкриття
Фото з відкритих джерел

Виступ викликав негативну реакцію консервативних політиків, релігійних діячів та користувачів мережі

Організатори Олімпіади-2024 у Франції вибачилися за шоу під час церемонії відкриття, яке викликало критику через пародію на фреску Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Учасники перформансу повторили пози апостолів за столом, а в центрі композиції був співак в образі грецького бога Діоніса. Про це повідомляє The Guardian. 

Організатори пояснили, що метою дійства було показати «бенкет богів» на Олімпі та «абсурдність насильства між людьми», а не висміювання релігійних символів.

«Наміру висловити неповагу до будь-якої релігійної групи не було. Сценка на церемонії відкриття повинна була пропагувати толерантність у суспільстві. Ми вважаємо, що ця мета досягнута. Якщо люди на щось образилися, нам дуже шкода», – розповіла прессекретарка Олімпіади-2024 Анн Декамп.

Проте, виступ викликав негативну реакцію консервативних політиків, релігійних діячів та користувачів мережі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан навіть заговорив про моральну порожнечу Заходу.

Прессекретарка Олімпіади-2024 Анн Декамп висловила жаль з приводу того, що перформанс образив деяких людей, та запевнила, що наміру проявити неповагу до будь-якої релігійної групи не було. Хореограф церемонії відкриття Томас Джоллі також заперечив пародійний характер сценки, пояснивши, що метою було показати «велику язичницьку вечірку» та «різноманіття».

Багатьом не сподобалося шоу, яке звинуватили у висміюванні християнства. Так, американський боксер Раян Гарсія закликав бойкотувати Олімпіаду: «Не можна не поважати релігію перед мільйонами людей. Це неправильно, що ніхто цього не помічає».

Також повідомлялося, що диктори під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі представили збірну Південної Кореї як команду КНДР. Через це південнокорейська влада попросила організувати особисту зустріч із президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом, повідомляє агентство Yonhap.

До слова, першими з українців вступили в боротьбу представники футболу та стрільби з лука. На жаль, чоловіча футбольна команда поступилася Іраку (1:2), а лучники не змогли потрапити до змішаного командного турніру.

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Теги: Олімпіада медалі співак влада Віктор Орбан міністр

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