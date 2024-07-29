Організатори Олімпіади у Парижі перепросили за пародію на «Таємну вечерю»

Організатори Олімпіади-2024 у Франції вибачилися за шоу на церемонії відкриття

Виступ викликав негативну реакцію консервативних політиків, релігійних діячів та користувачів мережі

Організатори Олімпіади-2024 у Франції вибачилися за шоу під час церемонії відкриття, яке викликало критику через пародію на фреску Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Учасники перформансу повторили пози апостолів за столом, а в центрі композиції був співак в образі грецького бога Діоніса. Про це повідомляє The Guardian.

Організатори пояснили, що метою дійства було показати «бенкет богів» на Олімпі та «абсурдність насильства між людьми», а не висміювання релігійних символів.

«Наміру висловити неповагу до будь-якої релігійної групи не було. Сценка на церемонії відкриття повинна була пропагувати толерантність у суспільстві. Ми вважаємо, що ця мета досягнута. Якщо люди на щось образилися, нам дуже шкода», – розповіла прессекретарка Олімпіади-2024 Анн Декамп.

Проте, виступ викликав негативну реакцію консервативних політиків, релігійних діячів та користувачів мережі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан навіть заговорив про моральну порожнечу Заходу.

Прессекретарка Олімпіади-2024 Анн Декамп висловила жаль з приводу того, що перформанс образив деяких людей, та запевнила, що наміру проявити неповагу до будь-якої релігійної групи не було. Хореограф церемонії відкриття Томас Джоллі також заперечив пародійний характер сценки, пояснивши, що метою було показати «велику язичницьку вечірку» та «різноманіття».

Скандал на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі: організатори показали постановку за мотивами роботи Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" за участі трансгендерів.



Зацінили перформанс не всі - дехто заявив, що це "знущанні над релігією і неповага до християн". pic.twitter.com/pVwnDZiQl7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 27, 2024

Багатьом не сподобалося шоу, яке звинуватили у висміюванні християнства. Так, американський боксер Раян Гарсія закликав бойкотувати Олімпіаду: «Не можна не поважати релігію перед мільйонами людей. Це неправильно, що ніхто цього не помічає».

Також повідомлялося, що диктори під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі представили збірну Південної Кореї як команду КНДР. Через це південнокорейська влада попросила організувати особисту зустріч із президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом, повідомляє агентство Yonhap.

До слова, першими з українців вступили в боротьбу представники футболу та стрільби з лука. На жаль, чоловіча футбольна команда поступилася Іраку (1:2), а лучники не змогли потрапити до змішаного командного турніру.