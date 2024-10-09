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Умєров назвав особливості літаків Mirage, які передасть Франція у 2025 році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Умєров назвав особливості літаків Mirage, які передасть Франція у 2025 році
Перед поставкою Mirage 2000 будуть модернізовані для застосування озброєння класу «повітря-земля» та отримають удосконалені системи радіоелектронної боротьби
фото з відкритих джерел

Франція поставить Україні модернізовані винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року

Винищувачі Mirage 2000, які Франція має передати Україні на початку 2025 року, будуть оснащені так, аби Повітряні сили мали перевагу над Росією. Про це заявив очільник Міністерства оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

За словами міністра, сьогодні він зустрічався з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. «Ми обговорювали, які платформи будуть передаватися, модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку. В цьому плані Франція буде нам передавати», – каже він.

Також очільники оборонних відомств обговорили допомогу, яку Франція може передати Україні після винищувачів.

«Йдемо по графіку, сподіваюсь, що скоро будемо мати їх у себе. Ці літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу», – додав глава Міноборони.

Mirage 2000 – французький багатоцільовий одномоторний надзвуковий реактивний винищувач четвертого покоління з трикутним крилом виробництва Dassault Aviation. Він був розроблений наприкінці 1970-х років як легкий винищувач для заміни Mirage III для ВПС Франції. Mirage 2000 був основним винищувачем ВПС Франції протягом 20 років, починаючи з середини 1980-х років. З 2006 року ці літаки замінюються багатоцільовим винищувачем Rafale. Окремі модифікації Mirage можуть бути носіями крилатих ракет Scalp/ Storm Shadow.

Нагадаємо, Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі.

Раніше The New York Times із покликанням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.

До слова, виробництво новітніх винищувачів Су-57 Felon у Росії зупинилося. США та союзники країни санкціями призупинили модернізацію російського винищувача Су-57. Адже, аналітики виявили компоненти винищувача, що входять до складу MPPU-50, пристрою німецького виробництва для калібрування систем зв’язку на Су-57.

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Теги: винищувач літак Франція Міноборони Рустем Умєров

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