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Очільник французького МЗС приїде в Україну: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Очільник французького МЗС приїде в Україну: названо дату
Частину поїздки до України глава французького МЗС присвятить «долі дітей»
фото з відкритих джерел

Французький міністр має вилетіти в п'ятницю і провести вихідні в Україні

Глава французької дипломатії Жан-Ноель Барро на вже на цих вихідних відвідає Україну, щоб підтвердити підтримку Франції. Про це він заявив в ефірі телеканалу France Inter, повідомляє Le Monde.

Міністр має вилетіти в п'ятницю, 18 жовтня, і провести вихідні в Україні, де він зустрінеться з главою Міністерства закордонних справ України Андрієм Сибігою.

«Я їду в Україну, щоб донести голос Франції, нагадати, що Франція не відвертається від жодної кризи, сказати, що на карту в Україні поставлена безпека нашого континенту, включаючи продовольчу та енергетичну безпеку», – сказав Жан-Ноель Барро.

Посадовець також підкреслив, що на кону в Україні стоїть також «гуманітарна катастрофа», уточнивши, що присвятить «частину цієї поїздки долі дітей України», зокрема дітей, викрадених і депортованих росіянами.

За словами міністра, капітуляція України перед Росією неприпустима, тому що це «освятить право найсильнішого», що неприйнятно для Франції.

Нагадаємо, французька влада готується до гонки озброєнь з Росією. Раніше газета Politico з посиланням на слова командувача європейського командування сухопутних військ країни генерала Бертрана Тужуза повідомляла, що Франція почне готувати армію для протистояння з Росією. Він зазначив, що ігри у війну скінчилися, тепер ворог визначений, йде підготовка людей, які «насправді воюватимуть».

Як повідомлялося, у Парижі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном та особисто представив йому план перемоги у війні. Вони обговорили його окремі пункти та домовилися опрацювати план разом із союзниками найближчим часом.

До слова, Франція випробувала перший дрон-камікадзе власного виробництва та анонсувала постачання такого озброєння для України, а також свого війська вже в «найближчі тижні».

Теги: Франція МЗС дипломатія діти

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