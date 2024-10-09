Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент Франції прийме Зеленського в Єлисейському палаці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент Франції прийме Зеленського в Єлисейському палаці
Французький лідер хоче підтвердити рішучість країни продовжувати надавати підтримку Україні
фото з відкритих джерел

Зеленський та Макрон проведуть двосторонню зустріч

Президент України Володимир Зеленський приїде до Франції в четвер, 10 жовтня. Його прийме французький лідер Емманюель Макрон в Єлисейському палаці о 15:00 для проведення двосторонньої зустрічі. Про це повідомляє Le Monde з посиланням на пресслужбу очільника Франції.

«Ця зустріч дасть можливість президенту республіки підтвердити рішучість Франції продовжувати, в довгостроковій перспективі і разом з усіма своїми партнерами, надавати незмінну підтримку Україні та українському народу», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив Bild, президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня. Під час візиту Зеленський розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі плану перемоги. Також за інформацією видання плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. 

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю вранці. Востаннє Франциск бачився із Зеленським на полях саміту «Великої сімки» (G7) на півдні Італії влітку цього року. Вони також зустрічалися у Ватикані в грудні 2023 року. Очікується, що Зеленський також проведе переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні під час свого перебування в Римі.

Раніше президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа». На саміті у форматі «Україна плюс 12 країн» будуть обговорювати міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації формули миру, спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО.

Як повідомлялося, засідання контактної групи з питань оборони України форматі «Рамштайн», що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.

До слова, американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду.

Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон Франція президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Французький президент не дуже оптимістично оцінює можливість припинення вогню найближчим часом
Макрон виступив проти постачання зброї Ізраїлю
5 жовтня, 21:53
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі у Білому домі
The Telegraph припускає, що Києву заборонили бити по РФ через помилку прем'єра Британії
4 жовтня, 11:47
Байден підтвердив намір Штатів у надалі підтримувати та захищати Ізраїль
Повної війни на Близькому Сході не буде – Байден
4 жовтня, 06:37
Журналісти уже розкрили таємниці урочистостей з нагоди відкриття собору
Собор Нотр-Дам-де-Парі відкриється після пожежі: ЗМІ розкрили деталі церемонії
2 жовтня, 09:52
Іран запустив по Ізраїлю ракети
Іран атакував ракетами Ізраїль, росіяни обстріляли Запоріжжя. Головне за 1 жовтня
1 жовтня, 21:00
Зеленський прокоментував вимогу представника Конгресу США щодо звільнення посла України
Зеленський пояснив, чому не обговорюватиме з Джонсоном звільнення українського посла
29 вересня, 11:50
Генеральна Асамблея ООН у неділю, 22 вересня, схвалила головний документ Саміту майбутнього, незважаючи на протест Росії
Генасамблея ООН ухвалила «Пакт заради майбутнього»
23 вересня, 01:17
З російського полону повернулося 82 рядових та сержантів
Із російського полону повернулися 103 українських військових, серед них бійці «Азова» (фото, відео)
14 вересня, 14:25
Наслідки російського обстрілу по цивільному судну з продовольством
У Чорному морі окупанти вдарили ракетою по судну з пшеницею для Єгипту (фото)
12 вересня, 15:55

Політика

Умєров назвав особливості літаків Mirage, які передасть Франція у 2025 році
Умєров назвав особливості літаків Mirage, які передасть Франція у 2025 році
Зеленський розповів про перший пункт Плану перемоги
Зеленський розповів про перший пункт Плану перемоги
Президент Франції прийме Зеленського в Єлисейському палаці
Президент Франції прийме Зеленського в Єлисейському палаці
Зеленський вперше прокоментував зрив «Рамштайну» (відео)
Зеленський вперше прокоментував зрив «Рамштайну» (відео)
Міненерго спростувало прогноз ООН про тривалі відключення світла взимку
Міненерго спростувало прогноз ООН про тривалі відключення світла взимку
Зеленський поїде до Німеччини показувати Шольцу план перемоги – Bild
Зеленський поїде до Німеччини показувати Шольцу план перемоги – Bild

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
30K
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини
29K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
6586
Вчені фіксують дивні сигнали із центру Чумацького Шляху
4559
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Сьогодні, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Сьогодні, 16:17
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua