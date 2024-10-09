Президент Франції прийме Зеленського в Єлисейському палаці

Зеленський та Макрон проведуть двосторонню зустріч

Президент України Володимир Зеленський приїде до Франції в четвер, 10 жовтня. Його прийме французький лідер Емманюель Макрон в Єлисейському палаці о 15:00 для проведення двосторонньої зустрічі. Про це повідомляє Le Monde з посиланням на пресслужбу очільника Франції.

«Ця зустріч дасть можливість президенту республіки підтвердити рішучість Франції продовжувати, в довгостроковій перспективі і разом з усіма своїми партнерами, надавати незмінну підтримку Україні та українському народу», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив Bild, президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня. Під час візиту Зеленський розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі плану перемоги. Також за інформацією видання плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю вранці. Востаннє Франциск бачився із Зеленським на полях саміту «Великої сімки» (G7) на півдні Італії влітку цього року. Вони також зустрічалися у Ватикані в грудні 2023 року. Очікується, що Зеленський також проведе переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні під час свого перебування в Римі.

Раніше президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа». На саміті у форматі «Україна плюс 12 країн» будуть обговорювати міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації формули миру, спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО.

Як повідомлялося, засідання контактної групи з питань оборони України форматі «Рамштайн», що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.

До слова, американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду.