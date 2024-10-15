Франція презентує новий закон про міграцію: що суттєво зміниться

З 1980 року у Франції було прийнято тридцять два закони про імміграцію та інтеграцію іноземців

Французький уряд запропонує посилити імміграційне законодавство у 2025 році і скасувати суперечливий закон 2024 року.

Новий уряд Франції оголосив, що має намір подати до парламенту новий закон про імміграцію на початку 2025 року, через рік після спекотних дебатів за попередньою версією цього закону. Про це пише Euractiv.

Представник уряду Мод Брегон заявила на телеканалі BFM, що «потрібний новий закон» насамперед для «продовження терміну утримання в центрах адміністративного затримання нелегальних іммігрантів, які вважаються небезпечними та чекають на депортацію».

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо заявляв, що новий французький уряд хоче продовжити максимальний термін адміністративного затримання нелегальних мігрантів до 210 днів.

Спочатку встановлений у 1993 році термін утримання під вартою в адміністративному ізоляторі становив десять днів, у 2018 році він був «як виняток» збільшений до 90 днів, а у справах про тероризм – до 210 днів, тобто приблизно до семи місяців. Тепер цей крайній термін мають намір поширити на ширший спектр порушників.

«Ми не соромимося думати про інші положення», – пояснила прессекретар, заявивши, що «не може бути жодних табу, коли йдеться про захист французів». На думку виконавчої влади, проєкт нового імміграційного закону може бути надано парламенту на початку 2025 року.

Документ може знову спровокувати чергові палкі дебати в парламенті, де правоцентристська коаліція під уряд прем'єр-міністра Мішеля Барньє має лише відносну більшість, будучи по суті урядом меншості.

Ліві вже висловили обурення цією пропозицією.

З 1980 року у Франції було прийнято тридцять два закони про імміграцію та інтеграцію іноземців. Останній закон після запеклих дебатів набув чинності 26 січня цього року. Згідно з ним щодо мігрантів і міграції було введено більш жорсткі обмеження. Проте з 86 статей закону 35 повністю або частково були виключені Конституційною радою зі сфери регулювання з формальних причин. Обмеження торкнулися насамперед тих положень, які були включені до тексту закону внаслідок угоди між центристською урядовою більшістю та правими.

Конституційні судді виключили з нового законодавства, серед іншого, квоти, які б встановлювали максимальний рівень для економічних іммігрантів, які допускаються до Франції на наступні три роки. Вони оголосили неконституційним посилення доступу до соціальної допомоги, яке проводило різницю між громадянами ЄС та громадянами з країн, що не входять до ЄС. Вони не підтримали посилення умов для возз'єднання сімей мігрантів, а також відкинули необхідність внесення іноземними студентами задатку для покриття витрат на їхнє повернення додому.

Однак початкові пропозиції колишніх урядів залишилися в законі. Він став передбачати суворіші заходи щодо іноземців-злочинців, спрощуючи їхнє видворення з Франції, а також легалізував становище іноземців, які працюють нелегально в секторах з нестачею робочої сили. Бо префекти можуть у таких ситуаціях надавати роботу та посвідку на проживання іноземцям в індивідуальному порядку та без попередньої згоди роботодавців.

До слова, останній імміграційний закон, який набув чинності у січні 2024 року, був предметом гострих дискусій. Партія президента Еммануеля Макрона, яка на той час мала відносну більшість, проштовхнула закон завдяки тому, що ультраправе «Національне об'єднання» утрималося.