Мер Парижа віддала гідрокостюм, у якому купалася у Сені, до музею Олімпіади

Анн Ідальго виконала свою обіцянку та покупалася у Сені перед Олімпіадою

Анн Ідальго: Саме Ігри допомогли Сені знову стати придатною для купання

Мерка Парижа Анн Ідальго опублікувала пост у соціальних мережах, у якому повідомила, що пожертвувала музею Олімпіади гідрокостюм, у якому купалася у Сені перед початком Ігор.

«Від церемонії відкриття до змагань із тріатлону Сена перебувала у центрі уваги на Олімпіаді-2024. Це важливо, оскільки саме Ігри допомогли нашій річці знову стати придатною для купання. Це ілюструє те, яку спадщину може залишити Олімпіада. Цей сувенір є символом плодів нашої багаторічної роботи. Я пишаюся тим, що він стане експонатом Олімпійського музею у Лозанні», – написала Ідальго.

Нагадаємо, що деякі екологи стверджували, що якість води в Сені напередодні Олімпіади не відповідає нормам, що рекомендуються для купання. Інші ж дослідження показали покращення якості води до допустимих значень.

Літні Олімпійські ігри проходили у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбувся дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це були останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року були першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.