Коли Україна отримає перші літаки Mirage 2000? Заява МЗС Франції

МЗС Франції: Ми надаємо Україні обладнання та військову техніку

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що незабаром Україна отримає літаки Mirage 2000. Перші винищувачі надійдуть на початку 2025 року. Про це він сказав на пресконференції.

«Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція – перша країна, яка займається підготовкою цілої бригади, це бригада Анни Київської. Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 жовтня, з візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Він здійснив перший візит до України на цій посаді.

Напередодні глава французької дипломатії Жан-Ноель Барро повідомляв: «Я їду в Україну, щоб донести голос Франції, нагадати, що Франція не відвертається від жодної кризи, сказати, що на карту в Україні поставлена безпека нашого континенту, включаючи продовольчу та енергетичну безпеку».