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Через російський удар по будинку у Кам'янському загинув чоловік: подробиці від ОВА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Через російський удар по будинку у Кам'янському загинув чоловік: подробиці від ОВА
У Кам'янському безпілотник влучив у будинок
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Telegram

Внаслідок удару по будинку у Кам’янському постраждали чотири людини

Вночі, 26 квітня, російський безпілотник влучив у житлову девʼятиповерхівку у Кам’янському у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак повідомив, що внаслідок удару по будинку у Кам’янському загинув чоловік. Постраждали чотири людини: 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких – у важкому стані. 

За інформацією Лисака, пожежу двох квартир в дев'ятиповерхівці, яка виникла через атаку БпЛА, рятувальники загасили. Загалом понівечені три багатоквартирні будинки і шість авто.

Через російський удар по будинку у Кам'янському загинув чоловік: подробиці від ОВА фото 1
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Telegram

Лисак зазначив, що підрозділи ПвК «Схід» знищили над областю 11 безпілотників. 

Через російський удар по будинку у Кам'янському загинув чоловік: подробиці від ОВА фото 2
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Telegram

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

До речі, президент України Володимир Зеленський розповів, що російські загарбники застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї для удару по Києву. За словами глави нашої держави, спецслужби перевіряють усі деталі російської атаки.

«Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною», – каже він.

Теги: Дніпропетровщина Кам'янське

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