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Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ
Віталію Куцепалу було 48 років
колаж: Свої. Новини Кривого Рогу

Росія 2 квітня атакували балістикою Кривий Ріг. Внаслідок удару загинули четверо людей, серед них 48-річний Віталій Куцепал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Свої. Новини Кривого Рогу».

«Віталію Куцепалу було 48. На світлині, що облетіла увесь світ, його рука», – зазначає видання.

Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ фото 1

Віталій Куцепал працював автомеханіком. Через російський обстріл він не повернувся до своєї коханої дружини Анастасії. Про загибель чоловіка вона дізналася телефоном від колеги.

Нагадаємо, 2 квітня, ввечері, російські агресори завдали удару по підприємству цивільної інфраструктури Кривого Рогу балістичною ракетою.

Внаслідок російської ракетної атаки ввечері 2 квітня загинули четверо людей. Серед загиблих – двоє працівниць автомийки, Яна Курто та Інна Вінцковська.

На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що припинити такі атаки можна лише достатнім тиском на державу-агресора: «На російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду». 

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Теги: Кривий Ріг смерть війна

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