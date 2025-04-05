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Поліція показала моторошне відео перших хвилин після удару по Кривому Розі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Поліція показала моторошне відео перших хвилин після удару по Кривому Розі
У лікарнях залишаються 38 постраждалих через атаку на Кривий Ріг
фото з відкритих джерел

На кадрах видно тіла загиблих дітей і згорьованих батьків над ними

Патрульна поліція опублікувала моторошні кадри перших хвилин після ракетного удару по Кривому Рогу, які записали бодікамери правоохоронців, що прибули на місце трагедії. Про це інформує «Главком».

«Ми негайно прибули на місце й побачили справжнє пекло: загиблі містяни, діти… Надали першу допомогу тим, кому ще можна було допомогти. Забезпечили безперешкодний проїзд для оперативних служб», – розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Увага! На відео присутні чутливі кадри 18+

На кадрах видно тіла загиблих дітей і згорьованих батьків над ними.

«Та вона головою рухала», – каже цивільний про маленьку дівчинку. «Їй – все», – відповідає поліцейський, перевіривши відсутність пульсу і дихання.

«Там ще дитина. Хлопчик маленький, тільки що дихав», – говорить одразу інша жінка. Судячи з кадрів, скоріше за все йдеться про трирічного Тимофійка, який загинув вже у лікарні.

Нагадаємо, кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 72, із них 17 перебувають у важкому стані. 

Як відомо, росіяни ввечері випустили балістичну ракету по житловому кварталу Кривого Рогу. У наслідок атаки відомо про 18 загиблих, серед яких дев'ять дітей.

За повідомленням Сергія Лисака, наразі у лікарнях залишаються 38 постраждалих.

У Кривому Розі 7,8 та 9 квітня будуть оголошені Дні жалоби за загиблими.

Нагадаємо, У Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи на всіх місцях ворожих атак. Зруйновано щонайменше п'ять багатоквартирних будинків, заклади освіти та громадського харчування, понад 30 автомобілів. ​

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Теги: Кривий Ріг обстріл поліція Олексій Білошицький відео

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