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Усик та Дюбуа близькі до проведення реваншу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Усик та Дюбуа близькі до проведення реваншу
У грудні минулого року Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу

До WBO надійшов запит з проханням розглянути можливість проведення об'єднавчого бою між Усиком та Дюбуа

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олівері підтвердив, що надійшов запит про проведення реваншу між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO українцем Олександром Усиком та чемпіоном світу за версією IBF британцем Даніелем Дюбуа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

«До нашої організації надійшов запит з проханням розглянути можливість проведення об'єднавчого бою між Усиком та Дюбуа. Ми публічно оголосимо наше рішення щодо цього питання, а також уточнимо статус Джозефа Паркера», – заявив Олівері.

Нагадаємо, у грудні минулого року Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Він заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України

Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Дюбуа планував провести захист титулу проти ексчемпіона світу Джозефа Паркера 22 лютого в Саудівській Аравії, проте через хворобу не зміг взяти участь у турнірі, і його замінив Мартін Баколі.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

  1. Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн
  2. Джордж Форман – $300 млн
  3. Сауль Альварес – $250 млн
  4. Менні Пак'яо – $220 млн
  5. Оскар Де Ла Хойя – $200 млн
  6. Олександр Усик – $165 млн
  7. Тайсон Ф'юрі – $146 млн
  8. Леннокс Льюїс – $120 млн
  9. Шугар Рей Леонард – $120 млн
  10. Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Теги: Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа

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