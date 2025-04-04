Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: серед загиблих є діти (оновлюється)

На цей час відомо про понад 10 вбитих та пів сотню поранених

Російські війська вчергове атакували Кривий Ріг ракетою. На цей час відомо про понад десяток загиблих та поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Зазначається, що у Кривому Розі загинуло як мінімум 14 людей, з них шестеро – діти. Кількість постраждалих постійно збільшується.

За словами Лисака, внаслідок ворожої атаки у місті сталися пожежі, зокрема горять автівка та гаражі. Пошкоджені багатоповерхівки.

Як розповів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул окупанти вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. Відомо про більш як 50 поранених. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що нібито удар прийшовся по ресторану, де перебувало багато людей.

Нагадаємо, 2 квітня, ввечері, російські війська завдали удару по підприємству цивільної інфраструктури Кривого Рогу балістичною ракетою. Внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей. Серед загиблих – двоє працівниць автомийки, Яна Курто та Інна Вінцковська.

На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що припинити такі атаки можна лише достатнім тиском на державу-агресора: «На російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду».

До слова, президент Зеленський закликав партнерів до серйозної реакції на постійні російські обстріли, які підривають міжнародні зусилля щодо завершення війни.