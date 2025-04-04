Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: серед загиблих є діти (оновлюється)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: серед загиблих є діти (оновлюється)
Унаслідок ворожої атаки у місті сталися пожежі
фото: Telegram/Володимир Зеленський

На цей час відомо про понад 10 вбитих та пів сотню поранених

Російські війська вчергове атакували Кривий Ріг ракетою. На цей час відомо про понад десяток загиблих та поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Зазначається, що у Кривому Розі загинуло як мінімум 14 людей, з них шестеро – діти. Кількість постраждалих постійно збільшується.

За словами Лисака, внаслідок ворожої атаки у місті сталися пожежі, зокрема горять автівка та гаражі. Пошкоджені багатоповерхівки.

Як розповів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул окупанти вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. Відомо про  більш як 50 поранених. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що нібито удар прийшовся по ресторану, де перебувало багато людей.

Нагадаємо, 2 квітня, ввечері, російські війська завдали удару по підприємству цивільної інфраструктури Кривого Рогу балістичною ракетою. Внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей. Серед загиблих – двоє працівниць автомийки, Яна Курто та Інна Вінцковська.

На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що припинити такі атаки можна лише достатнім тиском на державу-агресора: «На російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду».

До слова, президент Зеленський закликав партнерів до серйозної реакції на постійні російські обстріли, які підривають міжнародні зусилля щодо завершення війни.

Читайте також:

Теги: окупанти Кривий Ріг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог форсує Оскіл і розширює плацдарм для подальших атак, ЗСУ тримають оборону
Противник намагається прорвати оборону на Запоріжжі: огляд з фронту
20 березня, 17:47
Головні новини ночі проти 6 березня
Росіяни атакували українські міста: головне за ніч
6 березня, 05:43
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 21430 бойових броньованих машини
Втрати ворога станом на 12 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
12 березня, 07:47
Українські захисники вважають, що помітний вплив на бойову ситуацію мали північнокорейські війська
Українські військові розповіли про відступ із Суджі – The New York Times
17 березня, 02:28
У перші роки Незалежності в Україні було знищено чимало старої радянської техніки та боєприпасів
Росія готувала Донбас до захоплення з середини 90-х. Полковник ЗСУ навів докази
19 березня, 11:24
Прощання з Тізіловим відбулося 18 березня у Новокуйбишевську
ЗСУ знищили російського суддю з боксу
19 березня, 10:38
Пожежа у Кривому Розі, яка виникла через атаки РФ
Дрони масово атакували Кривий Ріг, глава ЦРУ зробив заяву про Україну: головне за ніч
26 березня, 05:43
Триває 1128-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 27 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
27 березня, 07:25
Наслідки ворожого удару по Харкову
Російські дрони влучили по цивільній забудові, є жертви: наслідки обстрілу Харкова
Сьогодні, 02:01

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: серед загиблих є діти (оновлюється)
Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: серед загиблих є діти (оновлюється)
Обман керівництва та голод. Російський командир розповів, чому здався у полон ЗСУ
Обман керівництва та голод. Російський командир розповів, чому здався у полон ЗСУ
Росія вдвічі збільшила кількість ударів дронами по Україні після початку «мирних перемовин»
Росія вдвічі збільшила кількість ударів дронами по Україні після початку «мирних перемовин»
В Україні розміновано територій більше, чим три Одеси разом узяті
В Україні розміновано територій більше, чим три Одеси разом узяті
Посадовець з Дніпра, який дістав поранення внаслідок вибуху авто, помер у лікарні
Посадовець з Дніпра, який дістав поранення внаслідок вибуху авто, помер у лікарні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
12K
Хіт про Путіна і прапори України. Фанати «Жальгіріса» влаштували яскравий перформанс
12K
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту
8532
Втрати ворога станом на 4 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
8423
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Сьогодні, 10:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua