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Путін підтвердив, що РФ била по цивільних об’єктах у Сумах та Кривому Розі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін підтвердив, що РФ била по цивільних об’єктах у Сумах та Кривому Розі
Путін: Ті люди, яких ми вважаємо злочинцями, мали отримати заслужену відплату
фото з відкритих джерел

Путін намагався виправдати удари по цивільних об’єктах присутністю «націоналістів»

Російський президент Володимир Путін відкрито визнав, що під час нещодавніх ракетних атак на українські міста Суми та Кривий Ріг ціллю російських військових були цивільні об'єкти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТАСС.

Під час публічного виступу Путін заявив, що удар по конгрес-центру Сумського університету, внаслідок якого загинули понад 30 осіб, був навмисною «відплатою» за дії українських військових у прикордонних з Росією регіонах. Він визнав, що об’єкт є цивільним, але стверджував, що там нібито проходило нагородження українських військових та націоналістів, причетних до бойових дій у Курській області.

«Ті люди, яких ми вважаємо злочинцями, мали отримати заслужену відплату», – заявив російський лідер, додавши, що удар був нанесений саме з метою покарання.

Також Путін згадав про атаку на Одещині, вказавши, що метою стали ангари аграрного підприємства, де, за його словами, могли виробляти або випробовувати нову ракетну систему.

Крім того, президент РФ прокоментував удар по ресторану, ймовірно маючи на увазі атаку 4 квітня в Кривому Розі, внаслідок якої загинули 21 людина, з них дев’ятеро дітей. За його словами, у закладі нібито проводилися військові збори:

«У ресторані проводять сходки, збори, наради (військові), щось відзначають там, горілку п'ють і так далі. Ну, ось туди теж було завдано удару. Чи це цивільні об'єкти? Цивільні. Але ціль яка? Військова».

Водночас The Moscow Times зауважує, що російське Міноборони раніше стверджувало, що в ресторані могли перебувати українські військові та «західні інструктори», проте жодних підтверджень цих тверджень не було надано. Унаслідок атаки ракета влучила в житлову забудову та дитячий майданчик, загиблими стали виключно мирні мешканці.

Нагадаємо, атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Зокрема, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.

Теги: Суми путін Кривий Ріг

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