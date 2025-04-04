На Дніпропетровщині вибухнуло авто: постраждав посадовець із дружиною (фото)

Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40

На Дніпропетровщині вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждав посадовець і його дружина. Поліція працює на місці події. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

За даними джерел «РБК-Україна», постраждав голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько.

«Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. Водій автомобіля – місцевий посадовець – та його дружина отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події виїхав перший заступник Голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Зʼясовуються усі обставини події.

Раніше у Кам’янському районі Дніпропетровської області на узбіччі автодороги знайшли тіло депутата від партії «Батьківщина» Олександра Плахотніка із вогнепальним пораненням в області голови. Тіло знайшов водій, що проїжджав повз. Інформація надійшла до правоохоронців сьогодні, 28 березня, близько 08:20.

Згодом на Дніпропетровщині місцевий отримав підозру за фактом умисного вбивства ексзаступника мера Кам'янського Олександра Плахотніка, вчиненого з корисливих мотивів, та незаконного поводження зі зброєю.