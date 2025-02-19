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У Кропивницькому вперше пройшли змагання з хобіхорсингу

Валерія Димчук
glavcom.ua
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У Кропивницькому вперше пройшли змагання з хобіхорсингу
До змагань студентів завчасно готували викладачі
фото: Суспільне

Провести змагання запропонував викладач фізичного виховання місцевого аграрного коледжу

У Кропивницькому відбулися перші в області змагання з хобіхорсингу – незвичайного виду спорту, що поєднує в собі елементи художньої та спортивної гімнастики, а також легкої атлетики. Участь у заході взяли студенти місцевого аграрного коледжу. Про це пише Суспільне.

Змагання складалися з кількох етапів: представлення, вигул, перевезення, годування та перешкоди із бар’єрами. Суддя змагань Олексій Степанчук розповів, що цей вид спорту стає все популярнішим у світі, а в Кропивницькому планують створити федерацію хобіхорсингу та навчати тренерів.

«Це новий вид спорту, але вже почали проводити чемпіонати світу. Інвентар, який використовується, – це кінь, він називається хобіхорс. Він має бути від початку до кінця 50 сантиметрів, і вага його не перевищувати кілограм. Умови такі, що при виступі учасник не має права кріпити його до себе скотчем чи мотузкою», – пояснив суддя.

У Кропивницькому вперше пройшли змагання з хобіхорсингу фото 1
фото: Суспільне
У Кропивницькому вперше пройшли змагання з хобіхорсингу фото 2
фото: Суспільне

Одна з учасниць поділилася, що до змагань студентів готували викладачі. Так, викладач фізичного виховання аграрного коледжу Віктор Завальний зазначив, що ідея змагань виникла як спосіб залучити студентів до активного дозвілля.

«Запропонував студентам взяти участь у змаганні, вони не одразу, але погодились. По-перше, в нас аграрний коледж, трохи пов’язано з конями. По-друге, зараз час складний, і дітям потрібно десь розвантажитись. І потрібен емоційний сплеск, зробити щось новеньке», – поділився він.

Найбільше журі оцінювало артистизм учасників. У підсумку оголосили, що результат змагань – нічия.

Нагадаємо, клуб із Сум сенсаційно виграв Кубок європейських чемпіонів з індорхокею.

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Теги: студенти Україна Кропивницкий Кропивницький легкоатлетичні змагання

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