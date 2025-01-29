Міноборони РФ заявило про атаку понад сотні українських дронів

Вночі дрони атакували дев’ять російських областей

Росію вночі атакували безпілотники. У міноборони РФ заявили, що за ніч над РФ нібито було перехоплено та знищено 104 українські дрони у дев’ятьох областях.

Зокрема:

47 дронів було знищено у Курської області;

27 – у Брянській області;

11 – у Смоленській області;

сім – у Тверській області;

чотири – у Бєлгородській області;

три – у Нижегородської області;

три – у Калузької області;

один – у Ростовської області;

один – у Ленінградської області.

Нагадаємо, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа.

Пожежа сталася на території НПЗ «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» у Ксотово. «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» – четвертий за обсягом виробництва НПЗ Росії.

Вночі БпЛА навідалися на НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинт" у Кстові, Нижегородська область pic.twitter.com/gbo0iL1gf3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 29, 2025

Губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін заявив у своєму Telegram, що «внаслідок відбиття атаки БпЛА на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника».

💥Зафіксовано влучання в районі промзони в місті Кстово Нижньогородської області рф pic.twitter.com/YgVnvULyZT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 29, 2025

Як повідомив губернатор регіону Василь Анохін, один із безпілотників збили під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики. Постраждалих і руйнувань немає.

Крім того, масованої атаки БПЛА зазнали цивільні об'єкти Смоленської області.