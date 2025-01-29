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Міноборони РФ заявило про атаку понад сотні українських дронів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Міноборони РФ заявило про атаку понад сотні українських дронів
Наслідки нічної атаки на РФ
фото з соцмереж

Вночі дрони атакували дев’ять російських областей

Росію вночі атакували безпілотники. У міноборони РФ заявили, що за ніч над РФ нібито було перехоплено та знищено 104 українські дрони у дев’ятьох областях.

Зокрема:

  • 47 дронів було знищено у Курської області;
  • 27 – у Брянській області;
  • 11 – у Смоленській області;
  • сім – у Тверській області;
  • чотири – у Бєлгородській області;
  • три – у Нижегородської області;
  • три – у Калузької області;
  • один – у Ростовської області;
  • один – у Ленінградської області.

Нагадаємо, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа

Пожежа сталася на території НПЗ «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» у Ксотово. «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» – четвертий за обсягом виробництва НПЗ Росії.

Губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін заявив у своєму Telegram, що «внаслідок відбиття атаки БпЛА на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника».

Як повідомив губернатор регіону Василь Анохін, один із безпілотників збили під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики. Постраждалих і руйнувань немає.

Крім того, масованої атаки БПЛА зазнали цивільні об'єкти Смоленської області.

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Теги: дрон пожежа Міноборони РФ завод росія Україна війна безпілотник

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