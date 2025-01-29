Міноборони РФ заявило про атаку понад сотні українських дронів
Вночі дрони атакували дев’ять російських областей
Росію вночі атакували безпілотники. У міноборони РФ заявили, що за ніч над РФ нібито було перехоплено та знищено 104 українські дрони у дев’ятьох областях.
Зокрема:
- 47 дронів було знищено у Курської області;
- 27 – у Брянській області;
- 11 – у Смоленській області;
- сім – у Тверській області;
- чотири – у Бєлгородській області;
- три – у Нижегородської області;
- три – у Калузької області;
- один – у Ростовської області;
- один – у Ленінградської області.
Нагадаємо, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа.
Пожежа сталася на території НПЗ «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» у Ксотово. «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» – четвертий за обсягом виробництва НПЗ Росії.
Вночі БпЛА навідалися на НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинт" у Кстові, Нижегородська область pic.twitter.com/gbo0iL1gf3— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 29, 2025
Губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін заявив у своєму Telegram, що «внаслідок відбиття атаки БпЛА на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника».
💥Зафіксовано влучання в районі промзони в місті Кстово Нижньогородської області рф pic.twitter.com/YgVnvULyZT— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 29, 2025
Як повідомив губернатор регіону Василь Анохін, один із безпілотників збили під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики. Постраждалих і руйнувань немає.
Крім того, масованої атаки БПЛА зазнали цивільні об'єкти Смоленської області.
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