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Від війни в Україні найбільше постраждали металурги та аграрії – дослідження

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Від війни в Україні найбільше постраждали металурги та аграрії – дослідження
До початку повномасштабної війни заводи «Азовсталь» та «ММК ім. Ілліча» виробляли близько 9-9,5 млн тонн сталі на рік
фото: depositphotos.com

Які галузі найбільше постраждали від війни в Україні – аналіз

Україна втратила сотні підприємств та тисячі гектарів земель за час війни з Росією. Виробництво сталі скоротилося втричі, фонд посівних площ – на чверть. За оцінками Київської школи економіки (КШЕ), прямі збитки української економіки від війни склали близько 88 млрд доларів – це сума без урахування втрати житла, доступу до освітніх, медичних та інших соціальних послуг, пише «РБК Україна». 

Найбільше серед усіх галузей постраждала металургія, йдеться у звіті КШЕ: за даними Світової асоціації виробників сталі Wordsteel Association, протягом довоєнних 2019-2021 років Україна кожного року виробляла 20-21 млн тонн сталі та займала 12-14 місця у світовому рейтингу. Внаслідок війни виробництво сталі скоротилося у 3,5 раза, а ми скотилися на 20 місце у рейтингу.

«Зазнали суттєвих руйнувань та опинилися під тимчасовою окупацією три великі металургійні підприємства – «Азовсталь», «ММК ім. Ілліча» та Авдіївський коксохімічний завод. Всі три підприємства входять до групи «Метінвест» Ріната Ахметова. Під загрозою захоплення на сьогодні перебуває м. Покровськ у Донецькій області, де розташоване єдине в Україні підприємство «Шахтоуправління «Покровське» із видобутку коксівного вугілля, необхідне для роботи металургії. 14 січня група «Метінвест» повідомила, що призупиняє видобуток коксівного вугілля через погіршення безпеки для працівників», – вказує видання.

До початку повномасштабної війни заводи «Азовсталь» та «ММК ім. Ілліча» виробляли близько 9-9,5 млн тонн сталі на рік та щорічно експортували цю продукцію на суму близько 5 млрд доларів. З урахуванням того, що довоєнний експорт всіх українських товарів становив близько 60 млрд доларів на рік, то втрата 5 млрд доларів – це доволі велика частка, резюмує видання.

Також дуже серйозні втрати понесла аграрна галузь: через війну Україна стала найбільш замінованою країною світу. Ця проблема напряму стосується роботи аграрно-промислового комплексу, основним виробничим ресурсом якого є родючі ґрунти.

«Аграрії втратили інфраструктуру, виробничі потужності, активи для зберігання зерна тощо, та близько 25% посівних площ», – вказує видання.

Як відомо, попри втрати потужних активів на окупованих територіях, від початку повномасштабного вторгнення компанія Метінвест спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже понад 8 млрд грн.

З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова». Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

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Теги: експорт вугілля завод аграрії металургія Україна Азовсталь

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